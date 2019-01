„Max Kruse ist richtig gut in Form“

Werders Trainingslager in Südafrika geht zu Ende, und in Erinnerung bleiben einige Dinge, die nicht nach Wunsch liefen. Das Regenwetter bereitete etwa Probleme, und ein Testspiel wurde vorzeitig abgebrochen. Abschließend sei das Trainingslager trotzdem durchaus als gelungen zu bewerten, sagt Mein-Werder-Reporter Jannik Sorgatz, der die Mannschaft in Johannesburg begleitet hat. Ganz besonders positiv ist ihm Max Kruse aufgefallen. Der Werder-Kapitän sei aktuell körperlich topfit.

