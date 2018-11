Max Kruse hat in dieser Saison noch keine Gala-Form erreicht. Dennoch ist Florian Kohfeldt felsenfest von den Qualitäten seines Kapitäns überzeugt – egal, ob auf oder neben dem Platz.

Der persönliche Saisonstart lief für Max Kruse ganz sicher nicht nach Wunsch. Nach drei Spieltagen hat Werders Kapitän weder ein Tor geschossen noch eins vorbereitet. „Ich bin mit meiner persönlichen Leistung noch nicht zufrieden“, sagte Kruse am Montag selbstkritisch.

Doch auch wenn Florian Kohfeldt für das Spiel in Augsburg Änderungen in der Startelf angedeutet hat, wird Kruse davon definitiv nicht betroffen sein. „Ich bin ganz weit davon entfernt, ihn infrage zu stellen“, stellte Werders Trainer im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FCA unmissverständlich klar. Stattdessen lobte Kohfeldt den 30-Jährigen ausgiebig. Kruse habe die Erwartungen in ihn in Bezug auf das Kapitänsamt „über die Maßen erfüllt. Er kümmert sich um viele Dinge und versucht, das Sprachrohr der Mannschaft zu sein“, sagte Kohfeldt.

Kruse muss sich anpassen

Und auch fußballerisch ist Kohfeldt von Kruse nach wie vor fest überzeugt: „Max hat eine unfassbare Qualität.“ Kruse könne der eine, der alles entscheidende Spieler sein. „Unsere Aufgabe ist es, ihm mehr zu helfen, in Positionen zu kommen, wo er seine Stärken einbringen kann“, sagte Kohfeldt.

In den vergangenen Spielen klappte das nicht so gut. Kruse war zwar sehr umtriebig, fehlte dadurch aber gelegentlich als Anspielpartner im Sturmzentrum. Auch Kruse müsse sich daran gewöhnen, dass die Qualität bei Werder nun eine andere sei, sagte Kohfeldt. Mit Davy Klaassen und Yuya Osako habe Werder nun zum Beispiel Spieler, die es unnötig machten, dass Kruse sich ins Mittelfeld fallen lasse, um Bälle zu holen, oder auf die Flügel ausweiche, um von dort Akzente zu setzen.

Dramatisieren wollte Kohfeldt die nötige Anpassung von Kruse dann aber auch nicht. „Wir sprechen hier über Nuancen“, sagte Kohfeldt.

