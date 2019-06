Maue Nullnummer mit Osako

Die japanische Nationalmannschaft bereitet sich auf die Copa America vor. Aktuell scheint das Team um Werder-Profi Yuya Osako noch ein wenig platt zu sein, am Mittwoch gab es ein 0:0 gegen Trinidad und Tobago.

Bei der Copa America wird Yuya Osako nicht spielen, das hat Werder seinem Spieler untersagt. Gänzlich ohne einen seiner Topstars muss die japanische Nationalmannschaft in diesem Sommer dennoch nicht auskommen. Der Angreifer gehört zum Kader, der aktuell den Kirin-Cup als Vorbereitung auf die Großveranstaltung in Südamerika nutzt, bei der man als Gast-Starter dabei ist.

So richtig in Schwung sind die Asiaten allerdings noch nicht, am Mittwoch reichte es gegen Trinidad und Tobago lediglich zu einer müden Nullnummer. Yuya Osako stand über die komplette Spielzeit auf dem Platz, schaffte es jedoch auch nicht, in einer ausgelaugt wirkenden Mannschaft für die nötigen Akzente zu sorgen. Am Sonntag folgt noch ein weiterer Test gegen El Salvador, die Copa America beginnt für die Japaner am 18. Juni. Gegner in der Gruppenphase sind Chile, Uruguay und Ecuador.