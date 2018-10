Matchwinner mit Schuldgefühlen

Maximilian Eggestein hat gegen Schalke erneut als Distanzschütze geglänzt. Beim 2:0-Sieg gelang dem 21-Jährigen sein allererster Doppelpack - wofür er sich später beim gegnerischen Torhüter entschuldigte.

Als das Spiel beendet war, hatte Maximilian Eggestein noch etwas zu erledigen. Und so führte ihn sein Weg direkt zu Alexander Nübel. Der Schalker Keeper hatte erst kurzfristig erfahren, dass er auflaufen würde, nachdem sich Stammtorhüter Ralf Fährmann beim Warmmachen verletzt hatte. Und eben jener Nübel hatte in seinem überhaupt erst dritten Bundesligaspiel gleich zwei Treffer eingeschenkt bekommen. Von Maximilian Eggestein. Ausgerechnet.

Nur wenige Tage zuvor hatten die beiden nämlich noch gemeinsam für die deutsche U21-Nationalmannschaft gespielt – und gewonnen. Jetzt gab es das schnelle Wiedersehen. "Ich habe mich bei ihm entschuldigt. Es ist für ihn natürlich auch nicht ganz schön", sagte Eggestein pflichtbewusst, nur um dann schmunzelnd hinterherzuschieben: "Aber ich glaube, bei beiden Gegentoren war er machtlos.“

In der Tat waren die beiden Treffer des Bremers einmal mehr sehenswert und von enormer Qualität. Mal mit dem starken rechten Fuß, dann mit dem schwächeren linken. Aber was heißt hier eigentlich schwächer? Schließlich hatte Eggestein bereits in der Vorsaison in Dortmund mit diesem Fuß wunderschön getroffen. Daran erinnerte sich auch Nuri Sahin noch bestens, damals noch in Diensten des BVB. Als er nun ein paar Worte zur Leistung des Matchwinners sagen sollte, fasste er sich deshalb kurz – auch weil sein Teamkollege direkt hinter ihm stand. „Ich habe schon genug über ihn gesagt. Sehr starker Linksfuß“, scherzte Sahin und verschwand.

Anerkennung vom Kapitän

Natürlich war das maßlos untertrieben. Maximilian Eggestein ist viel mehr als das. Er ist längst nicht mehr nur ein Juwel des Vereins, stattdessen hat er sich in kürzester Zeit zu einem unverzichtbaren Fixpunkt in Werders Spiel gemausert. Und das in dem Alter. „Ich habe mit 21 nicht so viele Bundesligaspiele wie er gehabt. Deshalb kann man sagen, dass er ein Stück weiter ist, als ich es zu der Zeit war“, zollte Kapitän und Platzhirsch Max Kruse den allerhöchsten Respekt. „Seine Weitschüsse sind im Moment eine Waffe für uns.“

Auf Schalke war das erneut eindrucksvoll zu sehen, zuvor hatte Eggestein bereits gegen Augsburg und Nürnberg aus der Distanz getroffen. Bei den Bremern ist Eggestein derzeit Toptorschütze, in Gelsenkirchen gelangen ihm die Saisontore drei und vier und damit der erste Karriere-Doppelpack – just gegen jenen Gegner, gegen den der Mittelfeldmann im April 2017 sein allererstes Bundesligator überhaupt erzielt hatte. Seither hat er konsequent an seinem Abschluss gearbeitet, verriet er später. "Ich habe auch letztes Jahr schon viel Torschusstraining gemacht. Das ist aber leider nicht so zum Tragen gekommen, außer gegen Dortmund.“

Für den Gegner unberechenbar

Inzwischen sieht das anders aus. Eggesteins aktuelle Trefferquote ist natürlich vor allem ein Gewinn für Werders Punktekonto, im großen Bremer Konstrukt aber nur ein weiteres wertvolles Puzzleteil. Aus Trainersicht machen die Tore Maximilian Eggestein nämlich so wunderschön unberechenbar. „Der Gegner weiß halt nicht so genau, ob er rausrücken muss, um den Schuss zu verteidigen oder ob Maxi den Ball dann halt durchsteckt“, sagte Florian Kohfeldt.

Und auch Sportchef Frank Baumann war voll des Lobes. „Es ist schon sehr beeindruckend, dass er für sich einen Weg gefunden und sich noch einmal weiterentwickelt hat“, sagte der 42-Jährige. „Vielleicht läuft er jetzt einen Tick weniger, macht nicht immer sofort die tiefen Läufe, sondern wartet auf den richtigen Moment. Er hat da eine sehr gute Mischung und ist schwer auszurechnen. Es ist schön anzuschauen.“

