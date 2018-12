Matchbälle für „MoAuba“ und „MegaBit“

Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous spielen beim internationalen PGL Fifa 19 Cup in Bukarest mit. Seit 14.30 Uhr werden ihre Spiele live im Stream übertragen.

Werders E-Sportler Mohammed „MoAuba“ Harkous und Michael „MegaBit“ Bittner sind beim PGL Fifa 19 Cup in Bukarest gut ins Turnier gestartet. Beide haben in der Gruppenphase je zwei Spiele gewinnen und eine Partie verloren. Somit haben „MoAuba“ und „MegaBit“ nun zwei Matchbälle, um die nächste Runde zu erreichen. Gewinnen sie eines ihrer nächsten beiden Partien, sind sie weiter.

Je 16 Spieler starten an diese Wochenende an der Xbox und an der Playstation 4 beim PGL Fifa 19 Cup, darunter einige der besten der Welt wie Weltmeister „Msdossary“. „MoAuba“ wird dort an der Playstation 4 zocken. „MegaBit“, der an beiden Geräten spielen kann, wird nur am Xbox-Turnier teilnehmen. Die Gewinner der beiden Turniere bekommen 12.000 Dollar.

„MegaBit“ teilte seinen Followern über Twitter vor dem Turnierstart mit, dass er sich gesundheitlich nicht im besten Zustand befindet. Er habe Probleme mit dem Kreislauf, schrieb er. Bittner zeigt sich aber kämpferisch und will trotzdem am Turnier teilnehmen.

Ich bin leider nicht rechtzeitig fit geworden, insbesondere mein Kreislauf bereitet mir Sorgen und Probleme. Darunter leidet die Konzentrationsfähigkeit... aber egal, das Turnier kennt keine Ausreden, nur die Leistung zählt

Bin gespannt, ich halte alles für möglich — Michael Bittner (@MegaBit98) December 8, 2018

Hier werden die Partien des PGL Fifa 19 Cups live gestreamt: