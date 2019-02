Werder hat das besondere Trikot zum 120-jährigen Vereinsbestehen für die Fans gemacht, wirklich an die Fans gedacht wurde dabei aber nicht, meint Mein-Werder-Reporter Christoph Bähr.

Ein ganz besonderes Werder-Trikot zum 120-jährigen Vereinsbestehen - in mutigen Farben, in limitierter Auflage, dazu mit dem urbremischen Spruch „Wagen un winnen seit 1899“ versehen. Nicht nur für Trikotsammler ist das eine schöne Sache, keine Frage. Der Haken dabei: Das Sondertrikot wurde zwar für die Fans gemacht, doch wirklich an die Fans gedacht wurde bei der ganzen Aktion anscheinend nicht.

Viele Fans mussten sich nämlich am Freitag darüber aufregen, dass sie im Online-Shop kein Trikot bestellen konnten, weil der Server überlastet war. Oder sie mussten sich in die lange Schlange vor dem Fanshop am Weserstadion stellen, ohne zu wissen, ob sie am Ende auch wirklich eines der begehrten Hemden bekamen. Und diejenigen, die leer ausgingen, mussten sich dann später schwarz ärgern über Schwarzmarkthändler, die das Trikot bei Ebay zu dreisten Preisen von bis zu 400 Euro anboten, um sich ihre eigenen Taschen vollzumachen.

Dabei war der reguläre Preis für das Sondertrikot schon hoch genug! 118,99 Euro für ein Jersey sind vieles, aber ganz sicher nicht fanfreundlich. Anders als beim „Lauter Werder“-Konzert und -Sampler geht der Erlös des Sondertrikots auch nicht an karitative Zwecke. Zum Vergleich: Werders kommender Gegner Augsburg brachte im vergangenen Jahr ein limitiertes Sondertrikot auf den Markt, verlangte dafür aber 74,95 Euro. Der 1. FC Köln berücksichtigte beim Design seines Sondertrikots Fanwünsche und druckte das Logo des Hauptsponsors äußerst dezent ab.

In Bremen hat die ganze Aktion mit dem Jubiläumstrikot dagegen einen faden Beigeschmack und wirkt vor allem wie Marketing auf dem Rücken der Fans.