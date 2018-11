Manneh-Rückkehr nicht abzusehen

Ousman Manneh wird Werders U23 weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Gegenüber der „Bild“ gab Sportchef Frank Baumann die Diagnose bekannt. Eine Prognose für das Comeback sei damit schwierig.

Ousman Manneh hat in der laufenden Saison noch kein Spiel für Werders U23 bestritten. Ein Comeback des Stürmers ist auch weiterhin nicht in Sicht, wie Sportchef Frank Baumann der „Bild“ mitteilte: „Er leidet an einem Knochenödem und das braucht seine Zeit. Es ist eine langwierige Verletzung.“

Zum jetzigen Zeitpunkt könne man deshalb nicht präzise sagen, wann Manneh auf das Feld zurückkehren werde. „Schwer zu sagen, ob es noch ein paar Wochen oder sogar noch ein paar Monate mehr dauert“, so Baumann.

Manneh besitzt bei Werder noch einen Vertrag bis 2020. In der Saison 2016/17 war er unter Cheftrainer Alexander Nouri zu sechs Bundesliga-Einsätzen gekommen, wobei ihm ein Tor gelang. In der Folgezeit konnte er sich allerdings nicht fest bei den Profis etablieren.

