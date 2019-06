Manneh bald wieder im Mannschaftstraining?

Es geht offensichtlich aufwärts bei Ousman Manneh: Seit März 2018 ist Werders Nachwuchsstürmer mehr oder weniger durchgehend verletzt, nun ist der 22-Jährige wieder am Ball.

In den sozialen Netzwerken hat Ousman Manneh jüngst einen kleinen Film gepostet, in dem der 22-Jährige zu sehen ist, wie er Übungen mit dem Ball absolviert. Eigentlich nichts Ungewöhnliches für einen Profifußballer. Im Fall von Manneh ist es trotzdem etwas Besonderes. Werders Nachwuchsstürmer hat die zurückliegende Saison aufgrund eines Knochenödems komplett verpasst. Sein bisher letztes Pflichtspiel absolvierte der Gambier im März 2018 für Werders U23. Nun gibt es offensichtlich berechtigte Hoffnung, dass Manneh zeitnah wieder vollständig fit werden könnte. „Ousman war wirklich lange raus. Wir hoffen, dass er im Laufe der Vorbereitung wieder voll bei der U23 einsteigen kann“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann gegenüber der „DeichStube“.

Wie es mit Manneh dann langfristig weitergeht, ist unklar. Der Stürmer hat bei Werder noch einen laufenden Vertrag bis 2020. Eine wirkliche Perspektive in Bremen hat er aber nicht. Für die Regionalliga ist sein Leistungsniveau zu hoch, für das Bundesliga-Team zu niedrig. Falls Werder noch eine Ablöse für Manneh kassieren will, müsste der Stürmer noch in diesem Sommer verkauft werden. Interessenten werden nach der langwierigen Verletzung des 22-Jährigen aber wohl kaum zu finden sein.

Selbst eine Leihe, für die Mannehs Vertrag in Bremen allerdings erst einmal verlängert werden müsste, dürfte schwierig werden. „Wenn Ousman wieder richtig dabei ist, könnte er das eine oder andere Probetraining bei anderen Clubs absolvieren“, hofft Baumann. Möglicherweise kann sich Manneh über diesen Weg bei einem anderen Klub empfehlen und seiner Karriere so neuen Schwung geben.