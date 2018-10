„Manchmal tut es für den Moment weh“

Als die Werder-Profis ein Trainingsspiel gegen die U23 absolvierten, waren Luca Caldirola und Thanos Petsos nur Zuschauer. Trainer Florian Kohfeldt hat danach erklärt, warum es kein Zurück für die beiden gibt.

Im Prinzip ist die Lage schon lange klar. Alles ist gesagt. Aber dieses Bild, das beim Werder-Training am Mittwoch entstand, entfacht einfach eine besondere Wirkung. Die Profis, die während der Länderspielpause in Bremen sind, bestritten ein Trainingsspiel gegen die U23. Dabei schauten die aussortierten Luca Caldirola und Thanos Petsos zu - mit traurigem Blick. Sie trainieren zwar aktuell mit der U23, doch bei dem Trainingsspiel waren sie außen vor. Florian Kohfeldt weiß natürlich, dass die beiden sich in einer schwierigen Situation befinden. „Aber es wäre doch noch trauriger, wenn man den Jungs Hoffnung macht und sie dann wieder enttäuscht“, betonte der Werder-Trainer nach der Einheit.

Schon vor einiger Zeit hatte Kohfeldt Caldirola und Petsos dargelegt, dass sie bei Werder keine Rolle mehr spielen. „Die Situation ist klar mit allen besprochen. Dementsprechend ist das dann nun mal leider so. Auch wenn es manchmal für den Moment weh tut. Aber Konsequenz ist auf Dauer besser als zu schwanken“, sagte der Coach.