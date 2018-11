"Manchmal habe ich Fehler gemacht, manchmal andere"

Seit Mittwoch steht fest, dass Stefanos Kapino als Werders neuer Ersatzkeeper in die Saisongehen wird. Einen Tag später hat sich der Stellvertreter von Jiri Pavlenka der Öffentlichkeit präsentiert.

Nun ist auch das allerletzte Geheimnis gelüftet: die Rückennummer. Die 27 wird fortan das Trikot von Stefanos Kapino zieren, nicht ohne Stolz streckte er das Shirt den Fotografen entgegen. Lange hatte sie gedauert, die Verpflichtung des Griechen. Zwar hatte sich Werder bereits seit geraumer Zeit auf einen Ersatzmann für Jiri Pavlenka festgelegt, aber die Verhandlungen mit Nottingham Forrest, dem Ex-Klub des 24-Jährigen, dauerten etwas länger. Doch nun ist Kapino ja da – und er hat einiges vor.

"Ich bin sehr glücklich, dass der Transfer endlich geklappt hat", sagte Kapino am Donnerstag. "Ich möchte so schnell wie möglich Teil des Teams sein und Jiri von meiner Position aus zu helfen." Dass er vorerst nur als zweiter Keeper eingeplant ist, bereitet ihm keine Sorgen. Im Gegenteil. "Es ist schön eine Konkurrenzsituation zu haben und zu diesem starken Kreis von Torhütern zu gehören."

Warten und anbieten

Dennoch machte der 1,96-Meter-Mann kein Geheimnis daraus, dass auch er gern irgendwann einmal in einer Pflichtpartie auflaufen möchte. "Jeder möchte doch spielen", sagte er. Aber er sei nun einmal als Nummer zwei geholt worden und diese Rolle werde er annehmen. "Das Einzige, was ich machen kann, ist hart zu arbeiten und zu zeigen, dass ich bereit bin, wenn es nötig ist."

Die vergangenen zwölf Monate im Leben von Stefanos Kapino waren ziemlich ereignisreich. Bei Olympiakos Piräus hatte er nach einem Patzer vor einem Jahr keinen leichten Stand mehr bei Fans und Verantwortlichen – auch weil er beim Lokalrivalen Aetos Korydallou Piräus ausgebildet wurde und zuvor zudem für Panathinaikos Athen gespielt hatte. Mehr Rivalität geht in Griechenland kaum. Und so wurde Kapino aussortiert. Warum genau, darauf will er lieber nicht mehr eingehen. Es sei alles gut, versicherte er grinsend. "Ich habe in den beiden größten Teams Griechenlands gespielt, das war eine tolle Erfahrung. Aber es war nicht immer einfach. Manchmal habe ich Fehler gemacht, manchmal andere. In Griechenland ist nicht immer alles normal im Fußball."

Das Hotel gefällt schon einmal

So ging für den 24-Jährigen im Winter die Reise weiter nach England zum Zweitligisten aus Nottingham, der passenderweise den gleichen Besitzer wie sein Ex-Klub hat. Doch auf der Insel gelang der große Durchbruch nicht, schließlich klopfte Werder an. Und Kapino wollte weg. Da war es auch egal, dass er nur Reservist sein würde. "Ich hatte auch andere Angebote, aber es war eben auch nicht so einfach, meinen Ex-Klub zu verlassen", erzählt er vielsagend. Da war sie wieder, die Vergangenheit, die ihm noch immer nachhängt. "Darüber hinaus ist Werder eben Werder. Ich wollte gern hierher wechseln. Es war die beste Entscheidung für mich."

Allzu viel von Bremen hat Kapino bislang aber noch nicht gesehen. "Das Hotel ist schon einmal sehr schön", sagte er lachend. Ansonsten hat er sich seit vergangenem Dienstag, seit er an der Weser ist, vorrangig auf dem Trainingsgelände und im Stadion aufgehalten. Seine neuen Teamkollegen hat er dort schon einmal ein bisschen kennengelernt, intensiviert werden sollen die Kontakte im anstehenden Trainingslager am Chiemsee. Und mit welcher Perspektive geht er sein neues Abenteuer an: "Mein Ziel ist es, zurück in die Nationalmannschaft zu kommen", sagte er, denn für sein Land ist er im A-Team bereits neun Mal aufgelaufen – einst als jüngster Spieler aller Zeiten im Alter von 17 Jahren, sieben Monaten und 28 Tagen. "Aber Werder geht jetzt erst einmal vor, die Nationalelf kommt danach."