„Man hat ein bisschen Angst, dass man verblödet“

Der frühere Werder-Profi Janek Sternberg findet, dass Fußballer sich Gedanken über die Zeit nach der Karriere machen sollten. Der „Bild“ sagt er, was er tut, um nach seiner Laufbahn nicht in ein Loch zu fallen.

„Man hat so ein bisschen Angst, dass man verblödet. Viele machen sich keinen Kopf darum, was nach dem Fußball kommt", sagt Janek Sternberg in der "Bild" über Profi-Fußballer. Der 26-Jährige, der unter Viktor Skripnik und Alexander Nouri bei Werder 25-mal in der Bundesliga zum Einsatz kam, findet das nicht richtig: "Das ist der falsche Weg. Gerade in der heutigen Zeit sollte man vernünftig vorbereitet sein."

Deshalb studiert der Kaiserslautern-Profi momentan. „Ich mache ein Fernstudium an der Uni Oldenburg in BWL für Leistungssportler. Damit ich nach dem Fußball eine vernünftige Grundlage habe und nicht in ein Loch falle“, erklärt Sternberg. Wie das mit Profi-Fußball vereinbar ist, erklärt der Linksverteidiger ebenfalls: „Wenn nachmittags Training ist, dann lerne ich morgens und umgekehrt. Die von der Uni sind sehr flexibel. Das ist angenehm.“

