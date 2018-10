Im Kampf um die Meisterschaft sollten die Konkurrenten der Bayern selbstbewusster auftreten, fordert Werders Ex-Manager Willi Lemke in der „Bild“. Der einstige Erfolgstrainer Otto Rehhagel äußert sich ähnlich.

Die Bayern schwächeln derzeit ein wenig, und die „Bild“ nimmt dies zum Anlass, auf die Mannschaften zu blicken, die den Münchenern in der Vergangenheit die Meisterschale abjagten. Natürlich geht es dabei auch um Werder. Mit Trainer Otto Rehhagel und Manager Willi Lemke wurden die Bremer 1988 und 1993 Meister. „Man darf gegen Bayern keine zitternden Knie haben“, wird Rehhagel von der „Bild“ zitiert.

Lemke sagt: „Die Bundesliga hat in den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren. Die Einnahme-Schere, die seit 30 Jahren immer weiter auseinandergeht, muss kleiner werden. Damals hatten die Bayern im Vergleich zu uns einen doppelt so hohen Etat. Heute ist er vielleicht zehnmal so hoch.“ Mit Blick auf die aktuelle Situation fordert Werders früherer Manager: “Mehr Selbstvertrauen bei den übrigen Klubs. Ich fordere aber auch mehr Respekt der Bayern vor den Bedürfnissen der kleinen Vereine. Ohne die restlichen 17 kann Bayern nicht um die Deutsche Meisterschaft spielen.“

Der komplette Artikel findet sich hier.