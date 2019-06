Magdeburg verpflichtet Jacobsen

Thore Jacobsen wechselt für die Saison 2019/2020 auf Leihbasis zum 1. FC Magdeburg. Das gab Werder am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.

Thore Jacobsen und Werder Bremen gehen in der kommenden Saison getrennte Wege. Werders Linksverteidiger wird für eine Spielzeit an Drittligist 1. FC Magdeburg verliehen. „Für Thore ist der Wechsel aus der Regionalliga zu einem ambitionierten Drittligisten ein wichtiger Schritt. In der vergangenen Saison konnte er auf dem Sprung zwischen Bundesliga-Mannschaft und unserer U23 nicht in den Rhythmus finden. In Magdeburg hat er die Chance, wieder regelmäßig Spielpraxis zu sammeln“, wird Werders Sportchef Frank Baumann auf „werder.de“ zitiert.

In der zurückliegenden Saison absolvierte Jacobsen zehn Pflichtspiele für Werders U23 in der Regionalliga Nord. Der Verteidiger erzielte dabei ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.