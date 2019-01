„Mache mir nicht nur um Kruse Gedanken“

Eintracht-Coach Adi Hütter sprach am Freitagmittag bei einer Pressekonferenz über das anstehende Spiel bei Werder. Er zählte die Bremer Stärken auf und muss auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Eine Sache, die Frankfurts Trainer Adi Hütter mit seinem Bremer Kollegen Florian Kohfeldt eint, ist die Erwartung, dass das Spiel für die Zuschauer nicht langweilig werden dürfte. „Ein 0:0 wäre sicher etwas Außergewöhnliches für dieses Spiel“, sagte er und gab auch sein statistisches Wissen über Werder preis: „Es wäre das erste Mal, dass sie ohne Tor bleiben.“ Der Österreicher ist sich sicher, dass am Sonnabend um 18.30 Uhr zwei Mannschaften aufeinander treffen, die Fußball spielen können.

Dementsprechend hat der 48-Jährige auch einen gewissen Respekt vor Werder. Bei einer Frage, ob er sich um Max Kruse Gedanken mache, antwortete er: „Nicht nur um Kruse, in der Offensive haben sie mehrere gute Spieler, technisch versierte mit Klaassen und Sahin.“ Werder habe eine sehr variable, gute Offensive, die jederzeit in der Lage sei, Tore zu machen. Und es werde auch deshalb nicht einfach weil Werder ein tolles Publikum im Rücken habe, findet Hütter. Dennoch hat der Tabellenfünfte ein gewisses Selbstvertrauen. „Auch wir haben unsere Stärken im Angriff. Es wird nicht einfach, aber wir sind in der Lage, unsere Auswärtsspiele zu gewinnen“, sagte der Coach der Eintracht.

Das Ergebnis aus der Hinrunde, ein 2:1-Last-Minute-Sieg für Werder, spiele dagegen keine Rolle mehr. „Das Hinspiel kann man mit der morgigen Partie überhaupt nicht mehr vergleichen. Seitdem hat sich viel bei uns getan“, ist sich Hütter sicher. Er erinnere sich, dass sein Team in der zweiten Hälfte ein gutes Spiel gemacht habe und trotz Unterzahl die bessere Mannschaft gewesen sei.

Eintracht-Kapitän Abraham über Werder

Verzichten muss Adi Hütter beim erneuten Aufeinandertreffen mit Werder auf seinen Sechser Gelson Fernandes, den er für seine Leistungen in den vergangenen Spielen lobte. Der Schweizer hat sich gegen den SC Freiburg die fünfte Gelbe Karte eingehandelt und ist somit gesperrt. Dafür kommt ein anderer Mittelfeldspieler zurück: „Mijat Gacinovic ist wieder fit und für morgen ein Thema.“ Nicht dabei sein werden nach wie vor Timothy Chandler, der noch Trainingsrückstand hat, sowie Lucas Torro, der an einer Schambeinentzündung laboriert.

Bereits am Donnerstag gab auch Eintracht-Kapitän David Abraham seine Einschätzung zum Werder-Spiel ab. „Uns erwartet auswärts sicher eine schwere Aufgabe, wie es in der Vergangenheit in Bremen immer der Fall gewesen ist. Deshalb wissen wir, worauf es ankommen wird“, sagte der Argentinier. Werder sei ein aktiver und aggressiver Gegner, der die Zweikämpfe suche und sein Team fordern werde. „Die Messlatte liegt hoch, wir müssen über 90 Minuten konzentriert arbeiten. Aber wir verfügen genauso über Tugenden und sind mit unseren drei Maschinen vorne immer für ein Tor gut“, lobte der 32-Jährige seine Mannschaftskollegen Sebastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic. Es werde darauf ankommen, hinten sicher zu stehen und das Trio vorne so in Szene zu setzen, dass sie Spaß haben und die Eintracht zu den nächsten Punkten schießen, gibt der Kapitän das Ziel seines Teams vor.

