Wohin führt der Weg von Zlatko Junuzovic? Auch einen Tag nach seiner Abschiedserklärung hielt sich der Österreicher bedeckt - und der 30-Jährige erklärte auch warum.

"Es war eine lange, schöne Zeit. Gerade jetzt kommen noch mal viele Erinnerungen hoch, auch ein bisschen Wehmut", sagte Junuzovic, als er am Dienstag Werders Medienraum betrat und den anwesenden Journalisten in die Augen schaute. Genau das hatte er in den vergangenen fast sechseinhalb Jahren schließlich häufiger gemacht als viele seiner Teamkollegen.

Einen Tag nach der Bekanntgabe seines Abschieds aus Bremen im Sommer erläuterte der 30-Jährige auch noch einmal seine Beweggründe. Bislang hatte er sich lediglich auf den Kanälen des Klubs geäußert, nun beantwortete er geduldig auch die Fragen der Journalisten: "Gegen Werder hat nichts gesprochen. Ich bin hier als Spieler gewachsen. Es hat eher dafür gesprochen, etwas Neues zu sehen, eine neue Herausforderung zu suchen", sagte Junuzovic. „Geld hat bei solchen Entscheidungen nicht immer Priorität. Es geht um das Gesamtpaket. Ich habe ja nur eine Karriere.“

Bewusste Geheimniskrämerei

Ein anderes Detail blieb Junuzovic erneut schuldig – nämlich den Namen des Vereins, für den er künftig auflaufen wird. "Zu dem, wo ich hingehe, sage ich nichts", betonte der Österreicher, der nach eigener Aussage in der Vorwoche Trainer Florian Kohfeldt über sein Vorhaben informierte. "Das sage ich erst in den nächsten Wochen. Ich mache bewusst ein Geheimnis daraus, weil ich jetzt im Moment will, dass Werder und meine Zeit hier im Mittelpunkt stehen."

Für Zlatko Junuzovic besteht am kommenden Sonntag die erste Gelegenheit, sich im Weserstadion von seinen Fans zu verabschieden, wenn Borussia Dortmund zu Gast ist (Anpfiff: 18 Uhr). Nur eine Woche später bietet sich dann die letzte Gelegenheit vor eigener Kulisse, wenn Bayer Leverkusen nach Bremen kommt. "Wir haben jetzt richtig geile Heimspiele. Ich werde versuchen, alles aufzusaugen und auszukosten", sagte Junuzovic, der zudem versprach: "Wir werden in jedes der nächsten drei Spiele gehen, um zu gewinnen."

Eine Verbindung, die nie abreißt

Zuletzt war der Mittelfeldakteur nicht mehr ganz so häufig zum Zuge gekommen, vor allem auswärts musste Junuzovic meist zunächst auf der Bank Platz nehmen. Einfluss auf seine Entscheidung hatte diese Entwicklung aber wohl nicht. "Ich bin jetzt nicht der Spieler, der gegen die Wand schlägt und sagt: Ich muss immer spielen", erklärte der ehemalige Nationalspieler. "Der Trainer hat es mir jedes Mal erklärt." Ohnehin habe Werder ein neues Angebot schon vor längerer Zeit unterbreitet. „Ein Vertrag lag mir letzten Sommer vor. Danach waren es nur noch Gespräche. Es lief aber alles sauber ab“, sagte er.

Auch wenn im Sommer das Kapitel Bremen für den Österreicher endet, einen festen Platz hat seine bisherige sportliche Heimat auch in der Zukunft, wie Junuzovic unterstrich: "Das Spezielle an Bremen ist, wie sehr die Verbundenheit zum Verein da ist. Das habe ich vom ersten Tag an gespürt. Diese Verbindung wird nie abreißen."