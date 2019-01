M wie Mielitz, Sebastian

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Als Sebastian Mielitz im Sommer 2005 vom FC Energie Cottbus in Werders Internat wechselte, war er erst 15 Jahre alt. In Bremen legte Mielitz dann die erhoffte Karriere hin: Er durchlief alle Jugendmannschaften und schaffte über die U23 den Sprung zu den Profis. Erstmals stand Mielitz im Mai 2008 im Kader der Bundesligamannschaft, sein erstes Spiel absolvierte er dann als Vertreter von Tim Wiese anderthalb Jahre später gegen Köln.

Nach Wieses Abgang 2012 trat Mielitz in dessen große Fußstapfen und beendete eine für sich und die Mannschaft schwierige Saison mit satten 66 Gegentoren. Unter dem neuen Trainer Robin Dutt blieb Mielitz zunächst die Nummer eins, ehe Dutt dann kurz vor Weihnachten den Torhüter wechselte und Raphael Wolf ins Tor stellte. Für Mielitz war das der Anfang von Ende seiner Zeit in Bremen, am Ende der Saison wechselte das Eigengewächs enttäuscht zum SC Freiburg.

Für Werder spielte Mielitz 68 Mal bei den Profis, hielt seinen Kasten aber nur in neun Spielen sauber. Über Freiburg und später Greuther Fürth landete Mielitz in der dänischen Superligaen, wo er für SönderjyskE sofort zum Stammkeeper wurde und bisher in allen 58 Spielen von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz stand.