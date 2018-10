M wie Matischak, Klaus

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Werder schloss die erste Bundesliga-Saison überhaupt nur als Zehnter ab, im Sommer 1964 folgte neben der Verstärkung der Defensive deshalb unter anderem der Transfer eines zusätzlichen Angreifers. Vom FC Schalke 04 kam mit Klaus Matischak ein eher unbekannter Spieler, der schon die eine oder andere Station hinter sich hatte und auch in Gelsenkirchen nur eine Saison blieb. Aber: Werders Coach Willi Multhaup kannte Matischak noch aus dessen Zeit beim VfB Bottrop und wollte den Spieler unbedingt haben.

Bei Werder schlug der groß gewachsene Mittelstürmer dann auch auf Anhieb ein. In den ersten sechs Spielen traf Matischak viermal, dann setzte ihn eine Verletzung außer Gefecht. In der Rückrunde kehrte Matischak zurück und schoss Werder mit wichtigen Toren, unter anderem am letzten Spieltag im entscheidenden Spiel beim 1. FC Nürnberg, zum Meistertitel. „Zick-Zack-Matischak“ wurde zum geflügelten Wort, nach zwölf Toren in nur 19 Spielen nur zu verständlich.

Sein Knie machte ihm aber in den beiden Spielzeiten danach immer wieder einen Strich durch die Rechnung, weshalb Matischak im Alter von nur 29 Jahren seine Karriere beenden musste. Später kehrte er noch als Assistent von Manager Rudi Assauer zu Werder zurück. In wenigen Tagen, am 24. Oktober feiert, Klaus Matischak seinen 80. Geburtstag.