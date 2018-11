M wie Magnin, Ludovic

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Es gibt nicht besonders viele Bundesligaspieler, die mit zwei unterschiedlichen Klubs Deutscher Meister wurden, ohne dabei jemals für den FC Bayern gespielt zu haben. Ludovic Magnin gehört zu diesem kleinen Kreis an Spielern. Im Winter 2002 schloss sich Magnin vom FC Lugano den Bremern an, obwohl Werder zu diesem Zeitpunkt bereits drei linke Verteidiger im Kader hatte.

Aber Andree Wiedener und Viktor Skripnik waren bereits 31 Jahre alt und Sommer-Zugang Stefan Blank keine echte Option für die Profis. Magnin sollte Druck machen auf die Routiniers, schaffte das aber nur selten. Eigentlich wurde der Schweizer mit dem ordentlichen Offensivdrang, aber auch der immensen Streuung seiner Flanken, nie so recht zum Stammspieler, pendelte zwischen Startelf, Bank und Tribüne und war zwischendurch auch mal verletzt.

Auch in der Double-Saison schaffte es Magnin nicht ins Team und musste Paul Stalteri auf seiner Position den Vortritt lassen. Erst 2004/05 packte Magnin den Sprung zu einer verlässlichen Größe - und wechselte dann zum VfB Stuttgart. Bei den Schwaben lief es bedeutend besser als in Bremen, auch mit dem VfB holte Magnin zwei Jahre später den Titel und blieb als Stammspieler viereinhalb Jahre, ehe es ihn zurück in die Heimat zum FC Zürich zog - wo er mittlerweile als Cheftrainer in seiner ersten Saison gleich den Pokal gewinnen konnte.