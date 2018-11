Lorenz nach Herz-OP auf Intensivstation

Sorge um Max Lorenz: Die 79-jährige Werder-Legende liegt laut der „Bild“ nach einer Herz-Operation noch auf der Intensivstation.

Max Lorenz ist am Freitag im Klinikum Links der Weser am Herzen operiert worden. Das berichtet die „Bild“. Demnach sei die dreieinhalbstündige OP gut verlaufen, doch die Werder-Legende befinde sich noch immer und somit länger als gedacht auf der Intensivstation. „Er ist sehr geschwächt von der schweren OP. Aber er ist in der Klinik in den besten Händen. Sein Zustand hat sich zuletzt bereits verbessert. Er ist jetzt wieder komplett ansprechbar“, sagte Lorenz’ Sohn Sven der Zeitung.

Ex-Nationalspieler Lorenz, der mit Werder 1965 Deutscher Meister wurde, hätte eigentlich schon Mitte September operiert werden soll. Aus medizinischen Gründen sei der Eingriff aber verschoben worden, wie die „Bild“ berichtet.

