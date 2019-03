Löw holt Maximilian Eggestein

Maximilian Eggestein wird erstmalig in die A-Nationalmannschaft Deutschlands berufen. Das berichtet der „Sportbuzzer.“

Maximilian Eggestein schafft den Sprung vom U21-Nationalspieler zum A-Nationalspieler. Das berichtet „Sportbuzzer.de“. Demnach werde Bundestrainer Joachim Löw in der DFB-Pressekonferenz um 12.30 Uhr Eggestein in den Kader für die bevorstehenden Länderspiele berufen. Die DFB-Elf trifft am Dienstag in Wolfsburg auf Serbien und am Sonntag darauf im EM-Qualispiel in Amsterdam auf die Niederlande.

Florian Kohfeldt wollte die bevorstehende Nominierung Eggesteins auf Anfrage nicht kommentieren. „Das gehört sich nicht. Das Wort hat der Bundestrainer“, sagte Werders Trainer während der Pressekonferenz vor dem Leverkusen-Spiel am Freitagvormittag.

