„Lieber Trainingsplatz als Muckibude“

Ole Käuper vertraut auch nach zahlreichen Verletzungen seinem Körper. Das sagte er in einem Interview mit der „Deichstube“. Außerdem verriet er, wie er sich unter Florian Kohfeldt entwickelt hat.

Werders Mittelfeldspieler Ole Käuper spielt seit der U9 bei Werder, und schon in der U17 war Florian Kohfeldt sein Co-Trainer. Über diesen sagte Käuper im Interview mit der „Deichstube“ nun: „Er ist auf jeden Fall ein Taktikfuchs, der wirklich alles vom Gegner weiß. Er hat immer mindestens zwei Pläne in der Hand, wie wir gegen den Gegner spielen können.“

Käuper habe sich in seiner Zeit als Spieler unter Kohfeldt enorm weiterentwickelt – taktisch, aber auch menschlich. „Er redet viel mit mir und hat mir sehr geholfen, meine Verletzungszeit gut zu überstehen.“ Nach einer weiteren, langwierigen Verletzung am Knöchel steht Käuper seit gut zwei Wochen wieder auf dem Trainingsplatz mit den Profis.

Die letzte Zwangspause habe er indes genutzt, um an seiner Athletik zu arbeiten. Denn in der Vergangenheit habe Käuper sich „immer sehr auf meine fußballerischen Fähigkeiten verlassen und habe in der Jugend nicht jede Krafteinheit so ernst genommen, wie es hätte sein sollen.“ Grundsätzlich sei er lieber auf dem Trainingsplatz als in der „Muckibude.“

Nun habe Käuper „absolutes Vertrauen in meinen Körper. Der ist auf keinen Fall zu schwach für die Bundesliga.“ Er habe sich immer durch Fremdeinwirkung verletzt, es gebe also kein generelles Problem. „In Worms (erste Runde des DFB-Pokals, Anm. d. Red) bin ich einfach gefoult worden, da hätte sich jeder verletzt.“

Zum kompletten Interview in der Deichstube geht es hier.