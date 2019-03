In einem exklusiven Ausschnitt für Mein Werder diskutiert der Rasenfunk Werders 3:1-Erfolg in Leverkusen. Zu Gast bei Moderator Max-Jacob Ost sind Mara Pfeiffer und Max Bergmann.

Rasenfunk-Moderator Max-Jacob Ost und seine Gäste Mara Pfeiffer (Frauen reden über Fußball, u.a.) und Max Bergmann (Between the Posts, u.a.) diskutieren, wie es Werder in Leverkusen gelingen konnte, mit 3:1 zu siegen.

Für Bergmann ist das frühe Stören Werders einer der Faktoren für den Erfolg gewesen. Die Hausherren seien so nie in ihr Ballbesitzspiel gekommen. „Leverkusen war komplett unorganisiert und hat lange gebraucht, um in seine Positionen zurückzukommen“, urteilt Bergmann. Gegen Bayer sei vor allem Kruse hervorzuheben, sagt Bergmann. Der Kapitän sei „extrem spielintelligent“ und verleihe Werder neben seiner Führungsrolle eine größere spielerische Stärke.

Pfeiffer hat beobachtet, dass das Spiel der Bremer sehr laufintensiv war. Deswegen sei es richtig gewesen, in der zweiten Hälfte Milot Rashica und Johannes Eggestein durch Martin Harnik und Fin Bartels zu ersetzen.

