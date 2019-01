Lerne Mein-Werder-Plus kennen - ohne Vertragsbindung

Ein Trainingslager in Südafrika ist für Kohfeldt und seine Mannschaft die perfekte Vorbereitung auf die Herausforderungen der Rückrunde. Sei hautnah dabei mit den Premium-Artikeln von Mein-Werder-Plus.

Exklusive Berichterstattung aus Werders Trainingslager. Tiefgehende Analysen. Fundierte Kommentare. Mein-Werder-Plus ist ein zusätzliches Angebot für jene, deren Puls beim Gedanken an das große Ziel Europa immer noch schneller schlägt und die deshalb intensiv die professionellen Vorbereitungen auf die Rückrunde verfolgen wollen.

Registriere Dich dafür auf meinwerder.de oder in Deiner Mein-Werder-App. Oder logge Dich einfach ein, wenn Du schon bei Mein Werder bzw. der WESER-KURIER Mediengruppe registriert bist.

Dieses Angebot gilt nur bis zum 15.01. – es ist kostenlos und ohne Vertragsbindung.

Aufregende Momente mit Mein-Werder-Plus

wünscht Dir die Mein-Werder-Redaktion

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAQs:

Wie kann ich mich auf dem Desktop einloggen?

Auf www.meinwerder.de befindet sich oben rechts „Mein Profil“. Wenn Du mit dem Cursor hier klickst, öffnet sich das Login-Fenster. Einfach Benutzername und Passwort eingeben und automatisch bis zum 15.1. Mein-Werder-Plus testen.

Wie kann ich mich mit einem iOS-Gerät einloggen?

In der geöffneten Mein-Werder-App befindet sich unten rechts der Menü-Punkt „mehr“. Nachdem Du hier geklickt hast, öffnet sich ein neuer Screen. Anschließend auf „Einstellungen“ klicken – danach öffnet sich ein neues Fenster. Hier „Jetzt einloggen“ klicken, anschließend in der Anmeldemaske Benutzername und Passwort eingeben. Achtung: Nun musst Du in einem Premium-Artikel „Einkäufe wiederherstellen“ klicken – anschließend sind die Premium-Artikel automatisch bis zum 15.1. für Dich freigeschaltet.

Wie kann ich mich mit einem Android-Gerät einloggen?

In der geöffneten Mein-Werder-App befinden sich oben links drei kleine, übereinander liegende, Striche. Nachdem Du hier geklickt hast, öffnet sich auf der linken Seite ein Menü. Anschließend auf den Punkt „Einstellungen“ klicken - danach öffnet sich ein neues Fenster. Hier „Jetzt einloggen“ klicken, anschließend in der Anmeldemaske Benutzername und Passwort eingeben und automatisch bis zum 15.1. Mein-Werder-Plus testen.

Wie kann ich mich in der Desktopvariante registrieren?

Auf www.meinwerder.de befindet sich oben rechts „Mein Profil“. Wenn Du mit dem Cursor hier klickst, öffnet sich das Login-Fenster. Unter „anmelden“ befindet sich der Menü-Punkt „registrieren“. Hier die erforderlichen Daten abschicken und automatisch bis zum 15.1. Mein-Werder-Plus testen.

Wie kann ich mich mit einem iOS-Gerät registrieren?

In der geöffneten Mein-Werder-App befindet sich unten rechts der Menü-Punkt „mehr“. Nachdem Du hier geklickt hast, öffnet sich ein neuer Screen. Anschließend auf „Einstellungen“ klicken – danach öffnet sich ein neues Fenster. Hier „Jetzt einloggen“ klicken, anschließend erscheint eine Login-Maske. Unter den Eingabefeldern „Noch kein Konto? Registrieren!“ anklicken – erforderliche Felder ausfüllen und abschicken. Achtung: Nun musst Du in einem Premium-Artikel „Einkäufe wiederherstellen“ klicken – anschließend sind die Premium-Artikel automatisch bis zum 15.1. für Dich freigeschaltet.

Wie kann ich mich mit einem Android-Gerät registrieren?

In der geöffneten Mein-Werder-App befinden sich oben links drei kleine, übereinander liegende, Striche. Nachdem Du hier geklickt hast, öffnet sich auf der linken Seite ein Menü. Anschließend auf den Punkt „Einstellungen“ klicken – danach öffnet sich ein neues Fenster. Hier „Jetzt einloggen“ klicken, anschließend erscheint eine Login-Maske. Unter den Eingabefeldern „Noch kein Konto? Registrieren!“ anklicken – erforderliche Felder ausfüllen und abschicken.

Wann beginnt meine Testphase?

Ab dem Moment, in dem du Dich wie beschrieben einloggst oder registrierst, läuft Deine Testphase an. Du kannst jetzt automatisch alle Premium-Artikel der Mein-Werder-Redaktion lesen.

Wann endet meine Testphase?

Die Testphase endet am 15.1.2019.

Wie geht es dann weiter?

Wenn Du nach der Testphase weiterhin unsere Premium-Artikel lesen möchtest, musst Du nun ein monatlich kündbares Abonnement abschließen. Alle Infos dazu gibt es hier.