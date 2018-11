Leistungszentrum könnte 32 Millionen Euro kosten

Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald hat eine erste Kosten-Schätzung für das geplante Leistungszentrum abgegeben. Zudem richtete er einen Appell an die Anwohner, das Vorhaben nicht zu stoppen.

Am Dienstag hatte Werder erstmals öffentlich seine Pläne für ein neues Nachwuchsleistungszentrum in der Pauliner Marsch vorgestellt. Nun hat Präsident Hubertus Hess-Grunewald in einem Pressegespräch erstmals eine Schätzung des möglichen Preises für das Bauvorhaben genannt. Demnach kalkuliere der Verein mit Kosten in Höhe von 32 Millionen Euro. Zuvor war über eine Summe von 20 Millionen Euro spekuliert worden.

Allerdings müssen für den Bau erst einmal Meinungsverschiedenheiten mit einigen Anwohnern der Pauliner Marsch beseitigt werden. Diese stehen den Plänen skeptisch gegenüber (warum, lest ihr hier) und könnten es mit einem Veto blockieren. „Das bereitet mir insofern Sorgen, als ich es nicht steuern kann. Wenn einer ein Problem damit hat, dann haben wir ein Problem“, sagte Hess-Grunewald am Mittwoch.

Allerdings erklärte er auch, dass dieses Damoklesschwert über allen bisherigen Bauvorhaben in der Pauliner Marsch geschwebt habe. Und: Nach der Diskussionsveranstaltung am Dienstagabend mit den Bewohnern sei man „einen Schritt weiter, weil wir die Kommunikation begonnen haben. Bislang hatte es nur Vorgespräche gegeben.“ Eine gewisse Akzeptanz habe Hess-Grunewald bereits gespürt, wie er betonte.

#Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald spricht über den geplanten Neubau des Nachwuchsleistungszentrums und erklärt, was ein Umzug ins niedersächsische Umland zu bedeuten hätte: pic.twitter.com/ECNjLGDZ8d — Mein Werder (@WK_MeinWerder) November 14, 2018

Außerdem machte der Präsident noch einmal deutlich, dass Werder nicht aktiv werden wolle, „um die Anwohner zu ärgern. Es geht um für Werder existenzielle Fragen: Werden wir irgendwann das schlechteste Nachwuchsleistungszentrum in Deutschland haben?“

Um Letzteres zu verhindern, muss also zwingend ein Neubau her. Und wenn es keine Einigung geben wird, müsse man „über Alternativen nachdenken – aber auch erst dann“. So weit, so Hess-Grunewalds Hoffnung, solle es aber nicht kommen. Sein Appell an die kritischen Anwohner: „Wir wissen um die Problematiken hier. Aber Werder gehört hierher. Das ist ein Teil unserer Identität. Deshalb fällt es uns auch so schwer, uns mit anderen Szenarien zu beschäftigen. Lieber wollen wir einen schwierigen und aufwendigen Dialog und einen Kompromiss suchen.“

Solch ein Kompromiss könnte beispielsweise sein, dass das Zentrum nicht in Bremen, sondern im Umland gebaut werden müsste. Dies hätte auch für die Profis Folgen: „Wir würden außerhalb nur ein Zentrum bauen, wo auch die Bundesliga-Mannschaft trainieren würde. Dann würden wir nur noch alle 14 Tage für die Spiele zu Besuch ins Weserstadion kommen. Und das wäre nicht das Werder, das wir wollen und brauchen.“