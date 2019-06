Leihvertrag mit Käuper aufgelöst

Das Kapitel Erzgebirge Aue war für Ole Käuper nicht mehr als ein großes Missverständnis. Jetzt ist diese Episode endgültig beendet. Werder und der Zweitligist lösten den Leihvertrag auf, wie Aue mitteilte.

Mitte April gab Erzgebirge Aue bekannt, dass Werders Leihspieler Ole Käuper aus disziplinarischen Gründen freigestellt worden sei. Damit war bereits klar, dass das Leihgeschäft, das eigentlich bis 2020 datiert war, vorzeitig enden muss. Am Dienstagabend teilte der Zweitligist nun offiziell mit, dass Käupers Leihvertrag aufgelöst worden sei. Darauf hätten sich alle Parteien geeinigt.

Käuper sollte in Aue Spielpraxis sammeln, um sich dann irgendwann bei Werder in der Bundesliga durchzusetzen, doch daraus wurde nun nichts. Lediglich vier Einsätze absolvierte der defensive Mittelfeldspieler bis zu seiner Suspendierung für die „Veilchen“. Käuper habe die Herausforderung in Aue nicht so angenommen, wie man sich das gewünscht habe, doch „Ole wird daraus lernen", erklärte Werders Sportchef Frank Baumann. Die Bremer wollen den 22-Jährigen nun erneut verleihen und suchen einen passenden Verein.