Leider vorbei

Der Elfmeterpfiff bei Werders Pokal-Niederlage erregt die Fußball-Fans. Noch immer kann der Videobeweis nicht alle Fehlentscheidungen verhindern. Das ist gar nicht so schlecht, meint Mathias Sonnenberg.

Lange wurde in Bremen nicht mehr so emotional über eine Schiedsrichterentscheidung diskutiert. Denn auch einen Tag nach der bitteren Niederlage gegen den FC Bayern stand für viele Werderfans und andere Experten in Fußball-Deutschland fest, dass den Bremern womöglich das Finale geraubt wurde. Höchst richterlich befand sogar der DFB: Es war kein Elfmeter. Nützt nur nichts mehr.

Dabei sollten all diese Diskussionen ja längst Geschichte sein. Mit der Einführung des Videobeweises hofften die Fußballfunktionäre auf ein Ende der Meckerei über die Unparteiischen und deren falschen oder unterlassenen Pfiffe. Die Videoassistenten in Köln können seit Sommer 2017 in der Bundesliga bei strittigen Situationen eingreifen. Videobeweis-Gegner sagen, der Fußball habe dadurch an Emotionalität verloren.

Fußball-Nostalgiker können sich am Elfmeter in Bremen sogar erfreuen. Denn trotz Videobeweis wird über Foul oder nicht Foul emotional bis zur Schmerzgrenze gestritten. Weil auch 2019 kein TV-Bild die absolute Wahrheit liefern kann. Davon lebt der Fußball, auch wenn es jetzt Werder getroffen hat. Es wäre nur fair, wenn auch der FC Bayern mal betroffen wäre.