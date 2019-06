„Laufbereitschaft ist eine meiner großen Stärken“

Maximilian Eggestein spricht vor der anstehenden U21-EM im Interview mit „DFB.de“ über den Auftakt der Turnier-Vorbereitungen, seine Leistungsfähigkeit und seine gesammelten Erfahrungen beim A-Nationalteam.

Die U21-Europameisteschaft in Italien und San Marino steht vor der Tür (16. bis 30. Juni). Mit dabei: Maximilian Eggestein. Werders Dauerläufer im Mittelfeld hat gemeinsam mit dem vorläufigen 27-Mann-Kader des DFB, zu dem auch sein Bruder Johannes gehört, am Sonntag das Trainingslager in Natz (Südtirol) bezogen, um die finale Vorbereitung auf die EM zu absolvieren. Im Interview mit „DFB.de“ hat Maximilian Eggestein über seine ersten Eindrücke vor Ort gesprochen: „Die Bedingungen sind exzellent. Hier können wir uns hochkonzentriert und mit der richtigen Mischung aus Lockerheit und harter Arbeit auf die Europameisterschaft vorbereiten.“

Angesprochen auf seinen Lauf-Rekord (409 Kilometer) aus der vergangenen Bundesligasaison, gibt sich der 22-Jährige betont bescheiden: „Das gehört für mich zu meinem Spiel dazu.“ Eggestein ist sich seiner Fähigkeit aber durchaus bewusst: „Die Laufbereitschaft fürs Team ist eine meiner großen Stärken.“ Welche Rolle Eggestein beim anstehenden Turnier im DFB-Team übernehmen soll, darüber hat U21-Nationachoach Stefan Kuntz jüngst im Interview mit Mein Werder gesprochen.

