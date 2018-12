Last-Minute-Freikarten fürs Flutlichtspiel

Ihr wollt an diesem Freitagabend zum Werder-Heimspiel gegen Fortuna-Düsseldorf, habt aber noch keine Tickets? Kein Problem! Wir haben Freikarten für euch. Und so bekommt ihr sie.

Pünktlich um 12 Uhr stehen wir an diesem Freitag mit 3x2 Tickets vor der Kunsthalle Bremen. Ihr erkennt unsere Redakteurin an einem Werder-Schal. Die ersten drei Fans, die mit der geöffneten Mein-Werder-App auf ihrem Handy vor Ort sind, bekommen jeweils zwei Karten für das Werder-Heimspiel an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf.

Falls zeitgleich mehrere Fans vor Ort sind, die die Bedingungen erfüllen, wird eine Schätzfrage entscheiden, wer die Tickets bekommt.

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der WESER-KURIER digital GmbH und der BTAG. Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, z.B. Kontaktdaten, zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist. Eine Nutzung oder Weitergabe deiner Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Ermittlung des Gewinners werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht.

Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.