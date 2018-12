Lasst die Jungen ran!

Zu den Gewinnern bei Werders 3:1 gegen Düsseldorf zählen auch die jungen Profis, die gegen die Fortuna ran durften. Ein gutes Signal für den Rest der Hinrunde, meint unser Chefreporter Christoph Sonnenberg.

Werders 3:1 gegen Düsseldorf habe ich im Gemeindehaus einer Bremer Kirche geschaut. Das Publikum ist im Durchschnitt etwas älter, es besteht aus Sympathisanten, würde ich sagen, keinen Fanatikern, die Stimmung ist positiv entspannt.

In der 76. Minute brandete Applaus auf, es kam plötzlich Stimmung in den Saal, obwohl kein Tor gefallen war oder Jiri Pavlenka eine Großchance vereitelte. Ein Spieler wurde eingewechselt, Josh Sargent kam für Milot Rashica. Die Menschen applaudierten, weil da ein extrem junger und sehr talentierter Spieler kam. Einer, der Spaß verspricht und Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft macht. Und ein wenig löste er das ja auch gleich ein, indem er mit seinem ersten Ballkontakt in seinem ersten Spiel sein erstes Tor erzielte.

Es ist mutig, in einem wichtigen Spiel auf junge Spieler zu setzen. Aber es kann sich auch lohnen, mutig zu sein. Gegen Düsseldorf spielte der 25-jährige Kevin Möhwald statt des 30-jährigen Nuri Sahin. Milot Rashica stürmte, für den 22-Jährigen blieb der 26-jährige Florian Kainz auf der Bank. Und Sargent, junge 18 Jahre alt, kam als Joker, um mit seinem Tor zum 3:1 das Spiel zu entscheiden.

Lethargisch, statisch, lahm

Ja, richtig, zuvor hatte Martin Harnik die wichtige Führung zum 2:1 erzielt, und der ist immerhin schon 31 Jahre. Der gezielte Schuss auf das Tor, von Düsseldorfs Torwart Michael Rensing direkt vor Harniks Füße gelenkt, kam aber von Johannes Eggestein. Auch er ist erst 20 Jahre alt.

Die Bremer Auftritte zuvor in der Serie von fünf Bundesligaspielen ohne Sieg wirkten etwas lethargisch, statisch, mitunter lahm. Rashica, Sargent, Möhwald, Johannes Eggestein, sie alle haben sichtbar Frische in Werders Spiel gebracht, also das, was zuletzt fehlte.

Einige der getroffenen Personalentscheidungen resultierten aus Problemen der aktuellen Situation. Ohne die Erkrankung Yuya Osakos hätte Rashica ziemlich sicher nicht in der Startelf gestanden. Er wäre dann wiederum eingewechselt worden, und nicht Sargent. Der Erfolg gegen Düsseldorf zeigt aber, dass der Mut, auf junge Spieler zu setzen, wichtig und richtig sein kann. Vielleicht ist das ein Signal für den Rest der Saison: Lasst die Jungen ran!