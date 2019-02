Lass das mal die Joker machen

Werders Offensive ist vielseitig – und genau diese Qualität wurde schon mehrfach ausgespielt. Kaum ein Team hat derart viele Jokertore zu bieten. Vor Rückständen sollten sich die Bremer dennoch besser schützen.

Gegen Hertha hat es geklappt. Wieder einmal. Der späte Treffer von Claudio Pizarro war bereits das zehnte Jokertor für Werder in dieser Saison. Das ist ein Spitzenwert in der Bundesliga, lediglich Borussia Dortmund (14) und Borussia Mönchengladbach (11) haben von der Bank noch mehr Erfolg eingewechselt. Besonders Pizarro sticht hervor, der Peruaner hat bereits drei Treffer auf diese Art markiert und zudem ein Tor vorbereitet. Ähnlich wirksam waren sonst nur noch Johannes Eggestein (2/2) und Josh Sargent (2/0).

Dass Werder diese Vielzahl an Jokertreffern vorzuweisen hat, hängt allerdings auch mit einer eher negativen Erscheinung zusammen. So lag die Mannschaft von Florian Kohfeldt in exakt der Hälfte aller Spiele zumindest zwischenzeitlich zurück und musste so meist per Kraftakt versuchen, überhaupt noch Zählbares zu ergattern. Wenig verwunderlich, dass dafür auf frisches und zusätzliches Offensivpersonal zurückgegriffen wird. Der Ertrag war jedoch durchwachsen: Hatte sich Werder einen Rückstand eingehandelt, gab es in dieser Spielzeit noch nicht einen einzigen Sieg. Stattdessen reichte es gerade einmal zu vier Unentschieden (sieben Niederlagen). Besser sieht es im Gegenzug bei eigenen Führungen aus, die in acht Fällen auch nach 90 Minuten noch Bestand hatten (drei Remis).

Florian Kohfeldt darf sich allerdings nicht nur auf sein „goldenes Händchen“ verlassen, die Moral und der Glaube an die eigenen Stärken stimmen insgesamt in seiner Mannschaft. Gleich in fünf Partien bejubelten die Bremer noch in der Phase nach der 85. Minute – in der „Crunchtime“, wie es neudeutsch heißt – einen eigenen Treffer, in der Nachspielzeit sogar gleich drei Mal. Kurioserweise war dies stets auswärts der Fall (in Frankfurt, Freiburg und Berlin). Als besonderes Bonbon gab es zudem das DFB-Pokalspiel in Dortmund, wo ­Pizarro und Martin Harnik als Joker glänzten – Letzterer hatte bereits in der Runde zuvor doppelt nach seiner Hereinnahme getroffen, Johannes Eggestein zudem in Worms.

Aber es gab auch schlechte Erfahrungen mit Schlussphasen. In beiden Duellen mit dem 1. FC Nürnberg wurde Werder selbst spät erwischt und vergab so jeweils wichtige Punkte in der Bundesliga. Darüber hinaus ließen sich die Bremer kurz vor Weihnachten in Leipzig nach einer vorherigen Aufholjagd noch durch einen späten Treffer ein Remis nehmen.