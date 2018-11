Langkamps Rechnung für Europa

Sebastian Langkamp genießt in der Länderspielpause den vierten Tabellenplatz. Noch lieber schaut Werders Innenverteidiger aber auf den Punkteschnitt. Der liegt aktuell bei 2,0 Zählern pro Spiel.

Manch einer hat geunkt, nachdem Werder vor Saisonbeginn offensiv die Qualifikation für den Europapokal als Ziel ausgerufen hatte – und vielleicht sogar darauf gewartet, in den Zweifeln bestätigt zu werden. Sebastian Langkamp sieht darin „eine typische Denkweise der deutschen Gesellschaft“. Der Innenverteidiger sagte am Mittwoch: „Man braucht Ziele, und die sollte man so hoch wie möglich stecken. Trotzdem muss man die Erwartungen auch erfüllen können.“

Davon sei er bei Werder überzeugt, und die ersten sieben Spieltage mit 14 Punkten untermauern bislang die Zielsetzung. „Ich gehe nicht so nach dem Tabellenstand, sondern nach dem Punkteschnitt. Da sind wir sehr gut dabei", sagte Langkamp und rechnete vor: "1,6 bis 1,7 Punkte braucht man pro Spiel, das hat in den vergangenen Jahren gereicht, um sich sicher für die Europa League zu qualifizieren." Er hat es in seiner Zeit bei Hertha BSC zweimal geschafft: 2016 reichte schon ein Schnitt von 1,5 Punkten für Platz sieben, im Jahr darauf ein Schnitt von 1,4 sogar für Platz sechs.

„Es ist ganz cool, in der Länderspielpause da oben zu stehen“, sagte Langkamp über den vierten Rang, den Werder mindestens zwei Wochen genießen darf. „Aber es ist eine Riesenaufgabe, das über 34 Spiele hinzubekommen.“ Vor allem zum Ende der Hinrunde habe die Mannschaft noch starke Gegner vor der Brust. Weiter geht es am 20. Oktober mit dem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04. Der Vizemeister der Vorsaison steht momentan auf Platz 15.