Langkamps Lust auf weiteren Serienauftritt

Aktuell bereitet sich Sebastian Langkamp mit dem SV Werder im Zillertal auf die neue Saison vor. Der Abwehrspieler hätte aber auch nichts dagegen, bald mal wieder vor der Kamera zu stehen.

Filmset statt Trainingsplatz? Im Herbst beginnen die Dreharbeiten zur dritten Staffel von „jerks“. Die Serie von und mit Schauspielstar Christian Ulmen (42, „Tatort“) hat längst eine große Fanbasis in Deutschland, auch Werder-Profi Sebastian Langkamp gehört dazu. Der Abwehrspieler hatte in der zweiten Staffel sogar einen kurzen Gastauftritt – und hätte nichts gegen eine Wiederholung. „Ich freue mich sehr auf die dritte Staffel und stehe bereit“, sagte Langkamp am Mittwoch im Trainingslager in Zell am Ziller. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Noch gibt es aber keine Anfrage.“

Langkamp hatte in Staffel zwei von „jerks“ gemeinsam mit dem damaligen Hertha-Spieler Julian Schieber, Herthas Markenchef Paul Keuter und dem ehemaligen Nationalspieler Arne Friedrich vor der Kamera gestanden. Das habe ihm sehr viel Spaß gemacht, sagte Langkamp nun, „ich lache sehr gerne, auch über mich, und das war auch die Intention, um bei der Serie mitzumachen“. Vielleicht können die Werder-Fans ja bald wieder mit dem 30-Jährigen lachen.