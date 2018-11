Langkamp versucht sich als Schauspieler

Demnächst wird die zweite Staffel der Serie "Jerks" mit Christian Ulmen und Fahri Yardim anlaufen, in einer Folge wird auch Werders neuer Innenverteidiger Sebastian Langkamp zu sehen sein.

Die Serie "Jerks" ist nicht gerade für ihren harmlosen Humor bekannt. Im Gegenteil: Die Hauptakteure Ulmen und Yardim reiten von einer peinlichen Situation in die nächste, das Schamgefühl des Zuschauers wird mit teils zotigem, teils fäkalem Witz bis an die Schmerzgrenze getestet. Dabei ist die Serie jedoch alles andere als plump – was unter anderem dazu führte, dass eine zweite Staffel produziert wurde.

Christian Ulmen ist im wahren Leben glühender Fan von Hertha BSC, in einer Folge treten nun aktuelle und ehemalige Akteure des Hauptstadtvereins auf. Aus der Führungsriege ist Paul Keuter dabei, als Spieler hat Julian Schieber einen Gastauftritt. Und eben auch Sebastian Langkamp, der zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch bei den Berlinern unter Vertrag stand. Der langjährige Herthaner Arne Friedrich ist ebenfalls dabei.

Zu sehen sind die neuen Folgen von "Jerks" ab dem 29. März bei "Maxdome". Anfang Mai werden die Folgen dann bei ProSieben ausgestrahlt.