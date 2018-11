Langkamp steigt wieder ein

Sebastian Langkamp wird am Donnerstag wieder ins Training einsteigen und im Kader für das Pokalspiel gegen Worms (Samstag, 15.30 Uhr) stehen. An den Ausfällen von zwei Zugängen ändert sich nichts.

Sebastian Langkamp ist bereit für das Pokalspiel in Worms. "Basti trainiert heute wieder mit. Er hatte eine Fleischwunde am Knie, weshalb wir ihm einen Tag länger zur Wundheilung gegeben haben", sagte Florian Kohfeldt im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Worms-Spiel über den Innenverteidiger, der in den vergangenen Tagen etwas kürzertreten musste.

Nicht dabei sind definitiv Martin Harnik und Kevin Möhwald. Beide fallen verletzungbedingt aus. Zumindest Möhwald soll aber in der kommenden Woche wieder einsteigen und könnte zum Bundesliga-Auftakt gegen Hannover wieder ein Kandidat für den Kader werden. Bei Harnik werde es sehr, sehr eng, sagte Kohfeldt.