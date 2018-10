Langkamp oder Veljkovic?

Tabellendritter, nur acht Gegentore in acht Bundesliga-Spielen, viel besser geht es kaum. Dass trotzdem über einen möglichen Wechsel in der Innenverteidigung diskutiert wird, hat einen guten Grund.

Der Ball flog im hohen Bogen Richtung Werder-Tor. Es war keine ganz ungefährliche Situation. Wenn die Werder-Abwehr den eigentlich planlosen Befreiungsschlag aus der Bielefelder Abwehr nicht konsequent klären würde, dann könnte daraus eine gute Bielefelder Konterchance entstehen. Zum Glück nahm sich Sebastian Langkamp der Aufgabe an, die Situation zu bereinigen. Der Ball fiel also vom Himmel, Langkamp, Werders Kapitän an diesem Abend, stoppte den Ball mit dem Fuß. Es war eine nahezu perfekte Ballannahme, Langkamp, bedrängt von einem Gegner, machte eine halbe Körperdrehung und spielte den Ball nach vorne ins Werder-Mittelfeld. Job erledigt.

Sebastian Langkamp hat zuletzt nicht nur im Test gegen Arminia Bielefeld die Möglichkeit gehabt, zu zeigen, dass er ein guter Spieler ist. Ein paar Tage zuvor hatte er als Einwechselspieler mitgeholfen, drei Punkte auf Schalke zu holen. Davor, beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg, hatte er als Vertreter von Milos Veljkovic eine starke Partie abgeliefert. Wäre es also vielleicht mal an der Zeit, Langkamp noch mehr Spielanteile zu geben? Langkamp statt Veljkovic in der Startelf? „Der Zeitpunkt, dass ich da über einen Wechsel nachdenke, der ist noch nicht da, weil ich mit Milos zufrieden bin“, sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt am Dienstag nach Werders Testspielerfolg in Lohne gegen Bielefeld.

Das heißt: Die Hackordnung in der Abwehr bleibt, wie sie ist. Niklas Moisander ist als Abwehrchef und Linksfuß gesetzt, Veljkovic ist Moisanders Nebenmann, dann kommt Langkamp als Ersatzmann de luxe, könnte man sagen. Dass angesichts von Tabellenplatz drei und angesichts von nur acht Gegentoren in acht Bundesligaspielen überhaupt öffentlich über eine Umbesetzung der Abwehr diskutiert wird, überrascht Kohfeldt nicht wirklich. Er sagt: „Die Frage stellt sich der Öffentlichkeit vielleicht, weil Basti so gute Leistungen bringt, aber nicht, weil Milos schlechte Leistungen zeigt.“

Kohfeldt hat es so am liebsten: Es ist eine Art Luxusdiskussion, die geführt wird. Veljkovic hat laut Kohfeldt „über die Saison gute Leistungen gebracht. Er hatte nur ein schwaches Spiel dabei, das war Stuttgart, das weiß er auch.“ Loben kann Kohfeldt auch Langkamp, der nicht nur stets zur Stelle war, wenn er gebraucht wurde, sondern auch sonst eine Entwicklung durchläuft, die dem Trainer gefällt. „Ich bin auch mit Basti zufrieden vor allem beim Spiel mit dem Ball. Es ist ja fast zu greifen, wie er sich mehr traut, vertikal zu spielen.“ Um Veljkovic abzulösen, reicht es aber im Moment noch nicht.