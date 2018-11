Langkamp für Moisander, Friedl für Augustinsson?

Ludwig Augustinsson ist verletzt, Niklas Moisander gesperrt – Florian Kohfeldt muss in Hannover seine Abwehr umbauen. Sebastian Langkamp und Marco Friedl haben die besten Chancen auf die Startelf.

Max Kruse hat für diesen Freitagabend einen Plan. So gegen 22.20 Uhr möchte Kruse gedanklich einen Haken an das aktuelle Saisonziel machen. „Wir wollen uns aus dem Abstiegskampf verabschieden, und das ist dann hoffentlich erledigt, wenn wir in Hannover drei Punkte mitgenommen haben“, sagte Kruse vor dem Spiel bei Hannover 96, das im Unterschied zum Duell mit dem HSV aus Hamburg gern auch das kleine Nordderby genannt wird.

Kleines Nordderby, große Sache, denn Werder würde sich nicht nur aus dem Abstiegskampf verabschieden, sondern mit einem Sieg sogar auf Platz acht klettern, wenigstens für einen Tag. Ausgeschlossen ist ein Bremer Sieg nicht, Werder hat sechs der letzten acht Saisonspiele gewonnen und nur eines verloren. Hannover 96 dagegen ist seit fünf Spielen ohne Punktgewinn und beklagt überdies den Ausfall von fünf Spielern. Die Einsätze von Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler und Innenverteidiger Salif Sané, vor dessen Stärke bei Standards Werder-Trainer Florian Kohfeldt großen Respekt hat, sind fraglich.

Was ist mit Luca Caldirola?

Werder wird allerdings selbst auch nicht ohne Umbaumaßnahmen an der Startelf auskommen. In der Abwehr sind sie erzwungen, für die Offensive könnte Florian Kohfeldt sie freiwillig vornehmen. Da Ludwig Augustinsson verletzt ist und Niklas Moisander gesperrt, muss die halbe Viererkette erneuert werden. Als Augustinsson-Ersatz drängt sich Marco Friedl für hinten links auf. Ihn lobte Kohfeldt gerade als „sehr gute Alternative“. Tatsächlich hat Friedl bei seinen längeren Einsätzen gegen Gladbach und Frankfurt gut bis solide gespielt, „sehr ordentlich“, sagt Kohfeldt. Ins Abwehrzentrum sollte Sebastian Langkamp rücken, der kürzlich in Augsburg schon Milos Veljkovic gut vertreten hat. Als weitere Alternative brachte Kohfeldt Luca Caldirola ins Spiel. Das ist einigermaßen überraschend, denn der Italiener, ein Saisoneinsatz, hatte es zuletzt nicht einmal mehr in den Spieltagskader geschafft. Caldirolas Vorteil: Er ist wie Moisander ein Linksfuß.

Bleibt die Offensive: Hier dürfte Kapitän Zlatko Junuzovic nach seinem starken Auftritt gegen Frankfurt erneut beginnen. Max Kruse ist sowieso gesetzt. Kandidaten für die dritte offensive Rolle sind Ishak Belfodil, Florian Kainz und Milot Rashica. Erstmals seit dem 11. Februar könnte Johannes Eggestein wieder im Kader stehen, beim Abschlusstraining war er dabei.