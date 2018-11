Langkamp erleidet Muskelfaserriss

Schmerzhafte Zwangspause für Sebastian Langkamp, aber zumindest darf der Innenverteidiger sie sich nach der Pflichtspiel-Saison nehmen: Gegen Mainz zog Langkamp sich einen Muskelfaserriss zu.

Am Montag geht es für die Werder-Profis in den Flieger nach Mallorca. Auf der Baleareninsel darf sich die Mannschaft in Abwesenheit des Trainerteams und der WM-Fahrer Thomas Delaney, Milos Veljkovic und Ludwig Augustinsson drei Tage lang gemeinsam von der Strapazen der Saison erholen. Ein Werder Insel hat eine ganz besondere Verbindung zum Reiseziel: Sebastian Langkamp besitzt auf Mallorca gemeinsam mit Bruder Matthias eine Firma, die Ferienwohnungen vermietet. Ausgerechnet für Langkamp geht es nun aber nicht mit in den Süden: Den Innenverteidiger stoppt ein Muskelfaserriss.

Zugezogen hat Langkamp sich die Verletzung während des letzten Saisonspiels. In der 40. Minute musste der 30-Jährige vom Platz, für ihn kam Jerome Gondorf in die Partie. Werder musste die Viererkette weiter behelfsmäßig umbauen, gewann das Spiel noch – und Langkamp konnte sich mitfreuen. Am Tag darauf bestätigte sich dann allerdings die Diagnose, die gewiss noch eine Spur ärgerlicher wäre, hätte sie sich mitten in einer entscheidenden Phase der Saison ereignet. "Er wird sich behandeln lassen", bestätigte Werder-Sportchef Frank Baumann am Rande des abgebrochenen Testspiels in Gersten Langkamps Verletzung. "Das wird ihn vielleicht noch bis zu seinen ersten Urlaubstagen beeinflussen." Bis zum Start in die Sommervorbereitung soll die Verletzung allerdings wieder ausgeheilt sein.