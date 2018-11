Langeweile statt Jagdtrieb

Werder steht in der Tabelle so gut da wie lange nicht. Sogar als „Bayern-Jäger“ wurden die Bremer schon bezeichnet. Florian Kohfeldt und Frank Baumann können damit allerdings überhaupt nichts anfangen.

Es war Florian Kohfeldt und Frank Baumann anzusehen, wie sie innerliche Schmerzen durchlitten. Werders Trainer machte ebenso wie der neben ihm sitzende Sportchef gute Miene zum bösen Spiel, als einige Journalisten während der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel (Sonnabend, 15.30 Uhr) tatsächlich den Begriff „Bayern-Jäger“ in den Mund nahmen. Gefallen hat es ihnen auf keinen Fall. „Wenn ihr wirklich ehrlich zu euch seid, wisst ihr auch, dass das Quatsch ist“, sagte Baumann.

Es gehört wohl irgendwie zu den Gesetzen des Geschäftes, dass ein Bundesligateam, das knapp hinter dem Branchenprimus in der Tabelle steht, automatisch zum Verfolger der Münchener ernannt wird. Da ändert es auch wenig, dass diese Kandidaten quasi wöchentlich wechseln. Zur Erinnerung: Es sind gerade einmal fünf Partien absolviert, das Gütesiegel „Bayern-Jäger“ wurde in dieser kurzen Zeit bereits dem VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund und Hertha BSC verliehen. Und nun eben auch an Werder.

Dieses Spielchen muss man nicht mitspielen – und die Bremer Verantwortlichen taten es auch trotz der elf Punkte und Rang drei nicht. Nicht einmal, als sie mehrfach binnen weniger Minuten danach gefragt wurden und immer gleich antworteten. Nein, versicherten sie unisono, die aktuelle Tabellensituation sei im Grunde irrelevant. „Ich weiß, dass wir heute langweilig sind“, sagte Florian Kohfeldt, „aber es macht für uns keinen Unterschied in der täglichen Arbeit. Die ersten 15 Minuten nach dem Spiel waren super. Dann kam auch schon die Pressekonferenz, und dann war danach business as usual.“

Eine Frage der Definition

Keine Frage, das Arbeiten falle leichter mit einem Sieg im Rücken, gab auch Kohfeldt zu. Werders Coach weiß schließlich nur zu gut, dass es auch anders gehen kann. Gerade im Herbst. Seine Vorgänger Robin Dutt, Viktor Skripnik und Alexander Nouri haben in den vergangenen vier Jahren wesentlich härtere Wochen in dieser Jahreszeit erlebt und sind schließlich entlassen worden. Unter Florian Kohfeldt befindet sich Werder wieder in anderen Gefilden und ist plötzlich Dritter. Allein das klingt nach dieser Vorgeschichte schon nach einem riesigen Erfolg. „Es ist eine Frage der Definition. Ist das jetzt Erfolg?“, fragte der Coach in die Runde und gab die Antwort gleich selbst: „Für mich ist Erfolg definiert am Ende der Saison. Das sind jetzt alles Zwischenpunkte. Der Tabellenplatz spielt zur jetzigen Phase einfach keine Rolle.“

Auch Milos Veljkovic, der ebenfalls auf dem Podium saß, wollte da stellvertretend für die Mannschaft nicht widersprechen. „Wir bleiben cool und schauen auf das nächste Spiel. Es ist weder etwas entschieden noch etwas erreicht.“ Frank Baumann gab gar ein wenig den Mahner: „Von diesem Zwischenstand sollte man sich nicht blenden lassen. Es gibt immer noch Punkte, die wir verbessern können“, betonte er. Die Ausgangsposition sei gut, „aber wenn man jetzt aufhört zu arbeiten, wird es schwierig.“

Und so wollen die Bremer natürlich auch in Stuttgart nachlegen. Ohne jeglichen Anflug von Überheblichkeit. „Wir wären schön blöd, wenn wir das nicht ernst nehmen würden“, sagte Florian Kohfeldt. „Bislang, und das ist eines der größten Komplimente, das ich meiner Mannschaft machen kann, war sie immer da. Und ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendjemand etwas falsch einschätzt.“ Die Schwaben warten zwar noch immer auf den ersten Sieg, haben bislang nur zwei Pünktchen gesammelt, aber „wir sollten vom Bestmöglichen ausgehen“. Allein schon aufgrund der individuellen Klasse des VfB mit Spielern wie Mario Gomez, Benjamin Pavard oder Ron-Robert Zieler.

Eine grenzwertige Debatte

Es gibt da aber auch noch den Faktor Psychologie, der am Sonnabend eine Rolle spielen dürfte. Während in Bremen der Saisoneinstieg punktemäßig richtig gut gelungen ist, rumort es in Stuttgart bereits wieder gewaltig. Als Kapitän Christian Gentner nach der jüngsten 0:2-Niederlage gegen Leipzig auf die Stimmungslage des eigenen Anhangs angesprochen wurde, sagte er: „Da ist immer noch die Angst in den Köpfen.“ Die Angst vor dem Abstiegskampf – oder schlimmer: vor dem neuerlichen Gang in die 2. Liga. Eine derartige atmosphärische Störung kann von den Rängen schnell auf die Mannschaft überspringen, die Spieler lähmen und zu Fehlern führen. Ein gern genommener Weg zur Korrektur ist die Suche nach einem Sündenbock: Über Trainer Tayfun Korkut wird deshalb wenig überraschend diskutiert.

Als „grenzwertig“ bezeichnete Florian Kohfeldt diese Debatte, schließlich habe der VfB-Kollege sein Team zuletzt zu einer starken Rückrunde geführt. Die ausbleibenden Ergebnisse sind jedoch das eine, der zentrale Vorwurf an Korkut ist, dass er nicht das Optimale aus dem Kader herausholt und nicht offensiv genug agiert. Das sieht Kohfeldt anders. In der Vorsaison habe Stuttgart tatsächlich sehr kompakt agiert und versucht, über einzelne Aktionen zum Erfolg zu kommen. „Jetzt sind sie eher offensiv ausgerichtet. Sie versuchen, das Spiel zu machen und aktiv zu gestalten“, sagte der Werder-Coach.

Nichtsdestotrotz weiß auch Florian Kohfeldt, dass ein Bremer Sieg die Situation für Tayfun Korkut noch einmal erheblich verschlechtern würde. Rücksicht könne er darauf aber logischerweise nicht nehmen, betonte er. Werder habe schließlich einen Job zu erledigen. „Natürlich hoffe ich, dass wir gewinnen. Aber wir wollen nicht für eine Trainerdiskussion sorgen, das wäre der Sache nicht angemessen.“

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: