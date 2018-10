L wie Lisztes, Krisztian

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Der Mercedes-Benz-Junior-Cup ist mittlerweile nicht nur eins der am besten besetzten Hallenturniere der Welt im A-Juniorenbereich, sondern ein Sprungbrett für ganz große Karrieren. Ein gutes halbes Dutzend deutscher Weltmeister spielte dort in jungen Jahren schon vor, unter anderem Mesut Özil, Manuel Neuer, Sami Khedira oder Benedikt Höwedes. Als der Junior-Cup noch nicht so prominent war, sicherte sich im Jahr 1994 ein Ungar die Trophäe für den besten Spieler des Turniers.

KrisztianLisztes war mit Ferencvaros Budapest eingeladen und imponierte den Stuttgarter Scouts so sehr, dass der VfB den Spieler zwei Jahre später für rund 500.000 D-Mark unter Vertrag nahm. Lisztes galt in Ungarn als größtes Mittelfeldtalent und sollte in Stuttgart als Nachfolger von KrassimirBalakov aufgebaut werden. Trotz 145 Spielen schaffte Lisztes den Durchbruch beim VfB allerdings nie und wechselte 2001 für 1,5 Millionen Euro zu Werder. Bei Werder konnte sich Lisztes schnell ins Team spielen und wurde zu einer festen Größe unter Thomas Schaaf. Der Höhepunkt und gleichzeitig auch der Tiefpunkt in Lisztes’ Karriere war die Double-Saison: Als Stammspieler im rechten Mittelfeld kam Lisztes eine wichtige Rolle zu – wenige Spieltage vor Ende der Saison riss er sich im Spiel gegen Bochum allerdings das Kreuzband.

Lisztes verpasste nicht nur das legendäre 3:1 in München und das Pokalfinale, sondern erholte sich von der schweren Verletzung nie mehr so richtig. Für Werder spielte er danach nur noch zwei Spiele und wurde nach Mönchengladbach abgegeben. Lisztes spielte später noch in der zweiten Liga, in Kroatien, war zwischenzeitlich vereinslos und beendete seine Karriere in der dritten ungarischen Liga. Mittlerweile ist der 42-Jährige Nachwuchsleiter bei seinem Heimatklub Ferencvaros.