L wie Labbadia, Bruno

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Es gibt nicht viele Spieler in der Geschichte der Bundesliga, die gleich in ihrem ersten Spiel überhaupt im Oberhaus ein Tor erzielen konnten. Bruno Labbadia ist einer dieser wenigen. Und nicht nur das: In seiner ersten Saison, damals für den Hamburger SV, brachte es Labbadia, der zuvor nur in der zweiten Liga gespielt hatte, auf eine zweistellige Anzahl an Toren (elf).

Bevor es den Sohn italienischer Einwanderer nach Bremen verschlug, hatte sich Labbadia in der Liga längst einen Namen gemacht. Mit dem 1. FC Kaiserslautern wurde er Meister und Pokalsieger, im Finale gegen Werder war er beim 3:2-Sieg mit einem Doppelpack der entscheidende Spieler. Danach holte er mit dem FC Bayern nochmal den Titel. In Lautern, München und Köln hatte Labbadia längst die 100-Tore-Marke geknackt, ehe er im Winter 1996 im reifen Alter von 30 Jahren einen Vertrag in Bremen unterschrieb. Werder hatte da gerade die Posse um Aad de Mos beendet und mit Dixie Dörner einen neuen Trainer zu bieten. Mit nur 17 Törchen nach 17 Spielen stellten die Bremer zudem eine der schwächsten Offensiven der Liga.

Labbadia war auch deshalb sofort Stammspieler. In der Rückrunde trug er mit vier Treffern zum Klassenerhalt bei, in der folgenden Saison startete er mit sieben Toren aus sieben Spielen famos, ehe ein plötzlicher Leistungseinbruch erfolgte. Mit dem erneuten Trainerwechsel von Dörner zu Wolfgang Sidka fand sich Labbadia vermehrt auf der Bank wieder und wechselte im Sommer 1998 zu Zweitligist Arminia Bielefeld, wo er ein Jahr später mit 28 Toren nochmal Torschützenkönig der zweiten Liga wurde. Für Werder waren es am Ende 24 Tore in 74 Pflichtspielen. Labbadia war zum Zeitpunkt seines Karriereendes der einzige Spieler, der es in der Bundesliga und in der zweiten Liga auf mehr als 100 Tore brachte.