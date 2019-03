Kuntz rechnet mit Eggestein-Rückkehr

Maximilian Eggestein weilt derzeit erstmals bei der A-Nationalmannschaft. Im Sommer soll der Werderaner dennoch bei der U21-EM auflaufen, verriet Stefan Kuntz, der Trainer der Nachwuchsauswahl.

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz rechnet bei der EM-Endrunde mit den gerade für die A-Mannschaft berufenen Lukas Klostermann und Maximilian Eggestein. Er gehe davon aus, dass er auf die beiden Spieler zurückgreifen könne, sagte Kuntz im Interview von „ran.de“: „Ich habe mit Joachim Löw darüber gesprochen und er meinte, dass man schauen müsse, was für die Entwicklung von Maximilian und Lukas besser ist: A-Länderspiele gegen Lettland und Weißrussland mit möglicherweise eher wenig Einsatzzeit, oder eben doch lieber ein Turnier als Führungsspieler einer Mannschaft.“

Der Leipziger Klostermann hatte beim 1:1 gegen Serbien am Mittwoch sein Debüt im DFB-Team gegeben. Auch der Bremer Eggestein stand im A-Kader. Dass sie den Sprung zu Löw geschafft haben, sieht Kuntz „mit einem lachenden Auge“. Die Qualitäten des Duos lobt der Coach ohnehin in höchsten Tönen: „Natürlich sind das beides absolute Unterschiedsspieler“, schwärmt Kuntz. Die EM-Endrunde findet vom 16. bis 30. Juni in Italien und San Marino statt, zuletzt stand auch Maximilian Eggesteins jüngerer Bruder Johannes im Kader des Auswahlteams.