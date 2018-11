Kunst für Werder

Tom Gefken, der in Bremen viele künstlerische Spuren hinterlassen hat, verschönert als Gewinner eines Wettbewerbs künstlerisch das Umfeld des Weserstadions. Sein Meisterstück wird an der Ostkurve zu sehen sein.

Ziemlich beste Freunde sind die beiden: Der bildende Künstler Tom Gefken, der so ziemlich in allen künstlerischen Genres unterwegs ist und Radio-Bremen-Urgestein Theo Schlüter. Dabei war die erste Begegnung der beiden vor einigen Jahren gar nicht mal so glücklich. Gefken hatte damals im Weserhaus, dem Café von Radio Bremen, eine vier mal zwölf Meter große Wand gestaltet. Und Theo Schlüter pflaumte ihn, ohne zu wissen, dass er den Künstler himself vor sich hatte, auf seine unnachahmliche Art von der Seite an. „Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft“, erinnert sich Gefken mit einem Augenzwinkern. Später folgten dann gemeinsame, große Projekte im Zuge des kulturellen Austausches zwischen Bremen und Salzburg, bei den Bremen-Tagen in Salzburg, in der Gleishalle des Güterbahnhofes und in der Städtischen Galerie in Salzburg im Trakl-Haus. Spätestens seitdem sagt Theo Schlüter von sich: „Ich bin bekennender Gefken-Fan!“ Genauso wie der Bremer Künstler bekennender Werder-Fan ist.

Und jetzt stehen Gefken und Schlüter mit klammen Fingern Seite an Seite an der Franz-Böhmert-Straße am Weserstadion. Tom ­Gefken bemalt in dicker schwarzer Daunenjacke und Malerhosen einen Container mit einem Motiv, auf dem zu sehen ist, wie die Werder-Stars die ihnen entgegen gestreckten Hände ihrer Fans abklatschen. Theo Schlüter steht im grauen Jogging-Anzug daneben und befreit den Stromkasten rechts daneben mit einem mit Terpentin getränkten Lappen akribisch von alten Farbresten. An diesem frühen, nebligen Novembervormittag war es mit plus vier Grad so kalt, dass sich die beiden erst einmal bei einem Cappuccino aufwärmen mussten. Nun machen sie sich erneut an die Arbeit.

17.000 Euro für das Projekt

Tom Gefken hat mit seiner Arbeit schon diverse künstlerische Spuren in Bremen, aber auch international hinterlassen, unter anderem gestaltete er die Rückwand der Städtischen Galerie. Und er gewann das Stipendium der Bremischen Evangelischen Kirche 2016/17 und gestaltete in „Projekt 10“ die zehn Gebote, wie sie in allen Weltkulturen interpretiert werden. Mit der Gruppe Vierkant war er bei der Expo 2000 in Hannover am Pavillon des Goethe-Institutes ebenfalls aktiv.

Nun hat der Mitbegründer der Galerie des Westens (GaDeWe) den Wettbewerb ge­wonnen, der vom Kultur- und Wirtschaftsressort sowie von der Bremer Weser-Stadion GmbH ausgeschrieben wurde. Ziel ist es, mit einer Kunst-Aktion die Umgebung des Stadions zu verschönern. 1000 Euro Preisgeld hat Gefken dafür erhalten. 17.000 Euro stehen ihm darüber hinaus nun für die Realisierung seines künstlerischen Projektes zur Verfügung, das peu à peu Gestalt annimmt. Es ist seit einigen Tagen im Werden. „Allerdings kann ich immer nur bis 16 Uhr arbeiten, da es dann zunehmend feuchter wird und auch bald die Dämmerung einsetzt. Und dann haftet die Farbe irgendwann nicht mehr an den Metallwänden, sondern beginnt zu zerfließen“, ­erläutert der Künstler. Genauso sei es bei ­Nieselregen. Insofern ist noch ungewiss, wann das Projekt vollendet sein wird.

Von Weltoffenheit inspiriert

Tom Gefken ist in Walle am ­Überseehafen aufgewachsen und kann sich noch sehr gut an die maritime Willkommenskultur im Hafen erinnern. 13 Jahre hatte er im Schuppen drei zudem sein Atelier. Auf den Schildern am Hafen stand: „Welcome und benvenidos“. Genau von dieser Weltoffenheit, die auch zu Werder als international aufgestelltem ­Verein passe, so Gefken, hat er sich zu einem weiteren Motiv für den Container, der an der Weserufer-Promenade steht, inspirieren ­lassen: Zentraler Fixpunkt ist eine kreisrunde, im Durchmesser 1,40 Meter große Scheibe, auf der Fußball-Kids zu sehen sind, die aus ­aller Herren Länder kommen. Auf den bunten Streifen drumherum werden Begrüßungsworte in zwölf verschiedenen Sprachen, genauso viele wie im Werder-Kader vertreten sind, zu sehen sein. Wieder andere Stromkästen sollen demnächst ein Fahnenmeer nebst Speckflaggen-Motiv darunter sowie überdimensionale Tipp-Kick-Figuren zieren. Und ein anderes Motiv zeigt einen Dialog der Hände, ein applaudierendes Händepaar.

Gefkens Meisterstück dürfte aber sicherlich die zwölf Meter lange Containerreihe an der Ostkurve an der Franz-Böhmert-Straße ­werden. Der Schriftzug „Wonderwall“ ist nach dem Wort „won“ von einer riesigen Werder-Raute unterbrochen. Dahinter ein Blick auf die dicht an dicht besetzten Fanränge des Weserstadions, genau im Blickfeld der ­Profis, wenn sie zum morgendlichen Training auf­laufen. Als kleine Erinnerung daran, dass die „außergewöhnlich geilen“ Fans, so Gefken, in guten wie in schlechten Zeiten wie der 13. Mann stets hinter ihrer Mannschaft stehen. Der Künstler ist sonst übrigens dem ­Hafen-Flair treu geblieben: Heute hat er sein Atelier in der Ladestraße in Pusdorf.