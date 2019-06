Kruse-Wechsel zu Fenerbahce perfekt

Die Gerüchte hatten sich schon länger gehalten, nun ist es offiziell: Max Kruse wechselt für drei Jahre in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul. Das vermeldete der Klub vom Bosporus am Freitagabend.

Dass es für Max Kruse keinen Weg zurück zu Werder gibt, hatte Cheftrainer Florian Kohfeldt am Freitag auf der Pressekonferenz zum Trainingsauftakt noch einmal bestätigt. Inzwischen ist auch geklärt, wohin der Weg des ehemaligen Bremer Kapitäns führt. Nun steht fest: Kruse wechselt zu Fenerbahce Istanbul.

M A X K R U S E.



https://t.co/KcwS4EMnjU pic.twitter.com/6To3LsqBZx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 28. Juni 2019

„Max Kruse wird in der nächsten Woche nach Istanbul kommen und nach dem ausführlichen Gesundheitscheck den offiziellen Vertrag unterzeichnen“, teilte der Verein in einer offiziellen Erklärung mit. Demnach werde der ehemalige Nationalspieler einen Drei-Jahres-Vertrag unterschreiben. Nach derzeitigem Stand spielt Kruses neuer Arbeitgeber als Sechster der türkischen Liga in der neuen Saison nicht im internationalen Wettbewerb.

Laut einem Bericht der türkischen Zeitung Hürriyet lohnt sich der Wechsel für den 31-Jährigen auch finanziell. Demnach soll Kruse jährlich 2,5 Millionen Euro verdienen, zudem habe er ein Handgeld von 1,5 Millionen Euro erhalten. Und nicht nur das: Auch eine dreistöckige Villa soll zum Gesamtpaket gehören, die Jahresmiete werde für Kruse bezahlt. „Ich bin sehr glücklich, mich Fenerbahce anzuschließen“, teilte Kruse via Instagram mit. „Ich werde in den nächsten drei Jahren hart arbeiten.“

Der Ex-Nationalspieler war 2016 für eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Werder gewechselt. Bereits von 2006 bis 2009 hatte Kruse in der Werder-Jugend und der U23 gespielt sowie ein Bundesliga-Spiel für die Profis bestritten. Nach seiner Rückkehr kam er in den drei Jahren auf 84 Bundesliga-Einsätze mit 32 Treffern und 25 Torvorlagen.