Kruse-Video sorgt für Aufregung

Werder hat bewiesen, dass auch ohne Kapitän Max Kruse Siege möglich sind. Für helle Aufregung hat das Fehlen dennoch gesorgt, was in erster Linie an einem Video des 31-Jährigen unmittelbar vor dem Spiel lag.

Es ging ein kurzer, aber lauter Aufschrei durch die Bremer Fanszene – und zwar gleich in doppelter Hinsicht. Max Kruse, für Werder so etwas wie der personifizierte Qualitätsunterschied, fehlte gegen Hoffenheim. Ausgerechnet jetzt. „Ich bin jetzt schon etwas länger angeschlagen, aber die letzten drei Wochen wollte ich unbedingt dabei sein, um mit der Mannschaft unser Ziel zu erreichen“, teilte der Kapitän kurz vor dem Spiel in einer Videobotschaft auf seiner Facebook-Seite mit. „Ich habe alles versucht, um auch dieses Mal dabei zu sein, aber leider hat es nicht gereicht.“

Das kleine Filmchen hätte zur Beruhigung taugen können, zumal Kruse eine Rückkehr für das kommende Wochenende in Aussicht stellte. Doch es kam anders. Das Video zeigt den 31-Jährigen nämlich dabei, wie er gemütlich auf der Couch seiner Wohnung sitzt und Fernsehen schaut. Sein Wohnzimmer sah allerdings derart leer geräumt aus, dass viele Fans direkt einen anstehenden Umzug samt Wechsel befürchteten. War das also tatsächlich ein Vorbote dafür, dass Kruse seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern würde?

Es dauerte eine ganze Weile, bis Werder Licht ins Dunkel brachte und auf einen eigenen Sponsor verwies. Ein Energiekonzern hat in einem Gewinnspiel ein Treffen mit Kruse verlost, am Sonntag lädt der Kapitän zu einer zugehörigen Charity-Veranstaltung in seine Wohnung. Sämtliche Sorgen seien also unbegründet – oder zumindest so groß wie bisher. Eine Einigung gibt es nämlich noch immer nicht, wie Sportchef Frank Baumann nach dem Sieg in Sinsheim bestätigte. „Ich glaube weiter daran, dass wir gute Argumente haben, Max weiter zu behalten“, sagte er. „Es gibt leider noch keine Entscheidung, aber wir arbeiten weiter daran, dass wir ihn überzeugen können.“

Nichtsdestotrotz taugte die Partie bei der TSG Hoffenheim dazu, um den Ernstfall zu simulieren. Wie würde sich Werder verhalten, wenn der Kopf der Mannschaft fehlt? „Wir wissen nicht, ob Max bleibt, also müssen wir auch ohne ihn gewinnen können“, sagte Niklas Moisander. „Wir haben bewiesen, dass wir ohne Max gewinnen können, aber er ist natürlich trotzdem ein sehr wichtiger Spieler für uns“, erklärte Johannes Eggestein. „Er ist unser Kapitän und hält enorm viele Bälle. Wir haben seinen Ausfall im Kollektiv aufgefangen – und darauf können wir sehr stolz sein.“

Der Matchwinner stand mit dieser Einschätzung nicht allein da, Trainer Florian Kohfeldt argumentierte ganz ähnlich. „Wir haben gezeigt, dass wir ohne Max ein Bundesligaspiel gewinnen können, aber mit ihm eines zu gewinnen, ist deutlich einfacher“, sagte er und verwies auf anhaltende Oberschenkelprobleme. „Er kann nicht sprinten. So gut er ist, ohne Sprints ist es auch für ihn schwierig“, meinte Kohfeldt lachend. Deshalb habe sich Kruse am Sonnabend weiter behandeln lassen und war anders als der gesperrte Davy Klaassen nicht zur Unterstützung mitgereist. „Nicht, dass mir da ein falscher Zungenschlag hineinkommt“, sagte Kohfeldt. „Wir werden alles tun, damit Max nächste Woche spielen kann, sicher bin ich mir aber nicht.“