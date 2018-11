Kruse-Verzicht gut für Werder

Dass Joachim Löw ein Problem mit dem Typen Max Kruse hat, ist schade. Seine Nicht-Nominierung für die WM ist trotzdem nachvollziehbar – und für Werder gar nicht so schlecht, meint Marc Hagedorn.

Joachim Löw war in der Vergangenheit immer für eine Überraschung gut. Vor zwei Jahren berief er Julian Weigl und Joshua Kimmich in den EM-Kader, obwohl beide gerade erst ihre erste Bundesliga-Saison gespielt hatten. Und 2014 für die WM in Brasilien zauberte Löw Erik Durm nach nur 19 Bundesligaspielen aus dem Hut und Shkodran Mustafi, der schon auf dem Weg in den Urlaub war. Löw hat es auch jetzt wieder getan, diesmal mit der Berufung des Ex-Bremers Nils Petersen in den vorläufigen WM-Kader.

Eine weitere Überraschung wäre gewesen, wenn Löw plötzlich auch Max Kruse noch berufen hätte. Das wäre nicht einmal eine völlig absurde Idee gewesen, sondern durchaus ein charmanter Schachzug, ähnlich wie die Petersen-Nominierung. Denn Lars Stindl, ein beweglicher Spielertyp wie Kruse, muss verletzungsbedingt auf die WM verzichten. Und Serge Gnabry, der wie Kruse mit ein, zwei überraschenden Aktionen einem Spiel eine andere Richtung geben kann, fällt ebenfalls aus.

Trotzdem ist es in Ordnung, dass Löw auf Kruse verzichtet. Es hatte sich sowieso lange angedeutet. Kruse hat eine gute, aber keine so überragende Saison wie 2016/2017 gespielt. 15 Scorerpunkte in dieser Spielzeit sind zwar das Niveau von Julian Brandt (14) und Mario Gomez (14), die beide dabei sind, und Sandro Wagner (16), der fehlt. Aber Löw hat offensiv einfach zu viele exzellente Alternativen: Leroy Sané hat bei Manchester City unter Pep Guardiola den nächsten Schritt gemacht. Timo Werner hat getroffen (13 Mal) und vorgelegt (neun Mal) fast nach Belieben. Und Marco Reus hat überragendes Niveau (wenn er gesund ist).

Und natürlich, dieses Argument darf man nicht unterschätzen: So richtig gut findet der Bundestrainer den Typen Max Kruse einfach nicht. Das ist schade für Kruse, aber gut für Werder. Jetzt kann Max Kruse Urlaub machen und dann Anfang Juli gut erholt die komplette Saisonvorbereitung in Angriff nehmen. Zum Saisonauftakt Mitte August sollte er dann topfit sein und kann es Löw und allen anderen Kritikern zeigen.

Darum hätte Kruse bei der WM dabei sein sollen, das sagen die Fans:

Deutschlands vorläufiger WM-Kader im Überblick: