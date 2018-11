Kruses Versprechen

15 Tore und sieben Vorlagen, sechs Tore und acht Vorlagen – das ist die Bilanz von zwei Kruse-Spielzeiten bei Werder. In dieser Saison hat er nach neun Spieltagen zwei Treffer erzielt und einen vorbereitet. Zufrieden? „Ich gucke eher auf die Mannschaftsleistung: Wir haben zwei von neun Spielen verloren, das ist okay“, sagt Kruse, gibt allerdings zu: „Die eigene Bilanz könnte besser sein. Aber am Ende zählt es, und dann wird die Bilanz so sein wie in den ­letzten Saisons.“ Versprochen. Oder mit anderen Worten: Die Mainzer sollten am Sonntag auf alles gefasst sein.

