Kruses Halbfinal-Einsatz steht auf der Kippe

Allzu auffällig war Max Kruse in München nicht, dennoch steht außer Frage, dass Werders Kapitän im Pokal zwingend gebraucht wird. Laut Trainer Florian Kohfeldt ist aber unsicher, ob Kruse wirklich spielen kann.

Nein, es war nicht das Spiel des Max Kruse gewesen. So richtig viel gelingen wollte dem Werder-Kapitän gegen die Bayern nicht. Weil es in der Bremer Offensive dieses Mal stockte wurde umso mehr auf einen Geistesblitz Kruses gehofft. Vergeblich. Nach dem Spiel galt erneut das Prinzip Hoffnung, dieses Mal ging es jedoch um die Gesundheit des 31-Jährigen.

Es lief gerade die Schlussphase der ersten Hälfte, als Kruse schwer getroffen wurde. Mit Joshua Kimmich ging er ins Duell und kam reichlich lädiert wieder hinaus. „Ich hab den Stollenabdruck gesehen auf dem Oberschenkel. Es ist schon ziemlich blau“, sagte Trainer Florian Kohfeldt später und ließ einen Seufzer folgen. „Es war jetzt kein böses Foulspiel, aber er hat da einen Schlag drauf gekriegt.“ Und dann sprach der Coach ein paar Worte, die durchaus aufhorchen ließen: „Ich kann nicht garantieren, dass er am Mittwoch spielen kann.“

Ein Ausfall von Werders wichtigstem Mann wäre im Pokal-Halbfinale (20.45 Uhr) nur höchstschwierig zu kompensieren. Das wissen alle Beteiligten natürlich nur zu gut, weshalb die medizinische Abteilung der Bremer in den nächsten Tagen viel Arbeit haben dürfte. Andererseits gibt es da ja auch noch Max Kruse selbst. Er ist nicht nur Führungskraft, sondern auch ein Vorbild an Ehrgeiz und Kampfbereitschaft. Eine Art personifizierter Siegeswille. Gerade jetzt, wo der Titel in Berlin greifbar ist. Da wäre es sehr verwunderlich, wenn er sich ausgerechnet jetzt, von einem – sicherlich schmerzhaften – Abdruck auf dem Oberschenkel ausbremsen lassen würde.