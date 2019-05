Kruse-Entscheidung bis Saisonende?

Offiziell läuft der Vertrag von Max Kruse bis zum 30. Juni. Wie die „Bild“ berichtet, könnte sich weit vorher Gewissheit einstellen: Demnach habe Werder seinem Kapitän ein Ultimatum bis zum 18. Mai gestellt.

Max Kruse lässt sich Zeit: Noch hat der Werder-Kapitän nicht bekannt gegeben, ob er Bremen nach drei Jahren ablösefrei verlassen oder seinen Vertrag an der Weser verlängern möchte. Wie die „Bild“ berichtet, soll der Verein Kruse nun Druck machen: Um Planungssicherheit für die neue Saison zu haben, verlange man vom 31-Jährigen, sich zeitnah festzulegen, ob es weitergehen soll oder nicht. Die Deadline sei das Saisonende in der Bundesliga: Am 18. Mai schließt das Heimspiel gegen RB Leipzig die Spielzeit für Werder ab.

Hier geht es zur Meldung der „Bild“.