Kruse-Einsatz weiter in Gefahr

Eigentlich sollte Max Kruse am Mittwoch wieder mit dem Team trainieren, doch dann war vom Werder-Kapitän erneut nichts zu sehen. Wie der Verein später mitteilte, ist sein Einsatz gegen Leipzig weiter fraglich.

Wieder nichts: Ursprünglich hatte Max Kruse am Mittwoch wieder ins Training einsteigen sollen, so hatte es Florian Kohfeldt angekündigt. Nun war der Kapitän aber doch erneut nicht dabei. Wie Werder mitteilte, soll es das Comeback nun bei der nicht-öffentlichen Einheit am Donnerstag geben. Ein Einsatz gegen Leipzig sei aber noch nicht sicher. Kruse plagt sich noch immer mit Oberschenkelproblemen herum, die er sich vor einigen Wochen im Bundesligaspiel beim FC Bayern München zugezogen hat.

Ein zusätzlichen Schreckmoment gab es, als Stefanos Kapino nach einem Zusammenprall vorzeitig das Trainingsgelände am Weserstadion verließ. Hatte sich der Ersatzkeeper der Bremer also wirklich schwerwiegender verletzt? Trotz eines bandagierten rechten Knies gab der Grieche wenig später selbst Entwarnung, ein längerer Ausfall drohe nicht. Gegen RB Leipzig dürfte er am Sonnabend (15.30 Uhr) wie gewohnt auf der Bank sitzen. „Stefanos hat einen Schlag am Knie abbekommen. Es wird erst einmal weitere Untersuchungen geben. Dann sehen wir weiter“, sagte Kohfeldt.

Bei Theo Gebre Selassie sieht es anders aus. Werders Coach hatte zuletzt schon angedeutet, dass die Saison des Tschechen wohl beendet ist und er beim Saisonfinale gegen Leipzig fehlen wird. Am Mittwoch bestätigte der Rechtsverteidiger auf Mein-Werder-Nachfrage: „Das klappt nicht.“ Nach „mehrere Schlägen aufs Knie“ (Kohfeldt) sei nun eine gewisse Instabilität vorhanden, weshalb Gebre Selassie pausiere. Einen strukturellen Schaden gebe es nicht, die anstrengende Spielzeit habe nach Angaben des Werder-Coaches schlichtweg Spuren hinterlassen. Bekanntlich gehört Gebre Selassie zu den absoluten Dauerbrennern im Team, mangels Alternativen auf der rechten Seite sind erholsame Auswechslungen quasi unmöglich.