Kruse zankt mit Boateng

Nach dem Abpfiff des Pokalspiels zwischen Werder und Bayern gerieten Max Kruse und Münchens Verteidiger Jerome Boateng verbal aneinander. Was war der Grund für das Scharmützel?

Der Fußball besteht heute allzu oft nur noch aus chromglänzender Oberfläche: Makellos, rein und somit bestens vermarktbar. Umso gebannter schaut man hin, wenn der Fußball hin und wieder noch einmal so ist, wie er früher mal war, unverfälscht und irgendwie ein bisschen derb.

Jerome Boateng, zuletzt eher als Party-­Veranstalter, Brillendesigner und Herausgeber des Magazins „Boa“ auffällig, lieferte sich mit Max Kruse nach Ende des Spiels einen solchen Moment. Am Fernseher war zu beobachten, wie Boateng aufgeregt immer wieder Gesten Richtung Kruse schickte, die nicht besonders freundlich wirkten. Und man sah Kruse, der nicht minder erregt seinerseits etwas rief, was leider trotz aufgedrehtem Fernseher nicht zu verstehen war. Die Kamera blieb an den beiden hängen, während verschiedene Menschen nacheinander herbeieilten, um Kruse und Boateng voneinander fernzuhalten.

Was war passiert? Kruse gab in einem Interview Auskunft: „Es ging darum, dass er meinte, Bayern war ja klar besser als wir und hätte schon in der ersten Halbzeit vier Tore schießen müssen.“ Das sah Kruse anders, gab Boateng aber einen Tipp: „Da soll er mich nicht vollquatschen, da soll er mit seinen Fans feiern.“ Der wollte aber lieber mit Kruse streiten.